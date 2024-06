Auch das noch! So vermiest AfD-Parteitag Anwohnern das Wochenende

Bereits seit Wochen sorgt der anstehende Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) in der Grugahalle in Essen für jede Menge Wirbel. Die Stadt wollte das Event zunächst canceln, bekam aber einen rechtlichen Riegel vorgeschoben (hier mehr).

Auch bei den Gegenprotesten rund um den AfD-Parteitag am Samstag (29. Juni) herrscht Chaos. Kein Wunder also, dass der umstrittene Termin auch während des gesamten Wochenendes für Einschränkungen in der Stadt sorgt.

Essen: Anwohner müssen sich einschränken

Diese Mitteilung dürfte den Verantwortlichen der Stadt Essen nicht leicht von der Hand gegangen sein. Auf der offiziellen Webseite gibt die Stadt die zahlreichen Einschränkungen bekannt, die Anwohner an diesem Wochenende aufgrund des AfD-Parteitags in der Grugahalle erwarten werden.

Nicht nur, dass die Versammlung an sich ein hohes Polizeiangebot und weitreichende Sicherheitsvorkehrungen wie Sperrungen nötig macht – dazu kommen auch jede Menge Gegendemonstrationen und Protestveranstaltungen. Vor allem im Stadtteil Rüttenscheid und im Bereich der Grugahalle ist von Freitag (28. Juni) bis einschließlich Sonntag (30. Juni) mit Einschränkungen zu rechnen.

Bereits ab Freitagmorgen ab 6 Uhr ist die Rüttenscheider Straße im Abschnitt der Manfredstraße und Martinstraße voll gesperrt, wird erst am Sonntag ab 24 Uhr wieder freigegeben. Auch die Zufahrt von der Girardetstraße auf die Rüttenscheider Straße ist voll gesperrt, ebenso wie die Wittekindstraße im Abschnitt zwischen Rüttenscheider Straße und der Zufahrt zum Alfried Krupp Krankenhaus.

Essen: Schwimmbäder dicht

Immerhin: Der Wochenmarkt am Rüttenscheider Platz ist am Samstag regulär geöffnet, allerdings werden weniger Markthändler als sonst erwartet.

Bitter sieht es dagegen für eine andere Freizeitaktivität an diesem Sommer-Wochenende aus. So sind sowohl das Grugabad als auch der Grugapark über alle drei Tage dicht.

Über alle Einschränkungen im Straßenverkehr und Anfahrtsempfehlungen für Essener kannst du dich hier informieren. In jedem Fall brauchen sie an diesem Wochenende starke Nerven!