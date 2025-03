Equitana in Essen: Kurz vor dem Ende passiert es – Veranstalter muss reagieren

Die Equitana lockt auch 2025 wieder Reiter, Trainer und Züchter aus aller Welt auf das Messegelände in Essen. Sie genießen bei der größten Pferdesportmesse der Welt zahlreiche Shows, den Anblick von über 1.000 Pferden und machen sich ein Bild von den neuesten Produkten im Bereich des Pferdesports.

Bereits seit Donnerstag (6. März) ist die Equitana in Essen-Rüttenscheid in vollem Gange. Kurz vor Ende ändern sich allerdings plötzlich die Voraussetzungen.

Equitana in Essen: Am letzten Tag passiert es

Mit rund 120.000 Besuchern rechnete man im Vorfeld der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung. Wer sich mit reichlich Equipment eindecken will, reist in der Regel mit dem Auto an. Doch nicht jeder hat einen fahrbaren Untersatz oder möchte die Parkgebühren auf dem Messegelände berappen.

Und so setzen bei der Anreise zur Equitana 2025 wieder viele Besucher auf Bus und Bahn. Das sollte angesichts der U-Bahn-Anbindung der Messehalle auch in den ersten Tagen der Pferdesportmesse in Essen kein Problem sein. Doch am letzten Tag der Equitana macht Verdi den Besuchern einen Strich durch die Rechnung. Die Gewerkschaft hat für Mittwoch (12. März) einen Ruhrbahn-Streik angekündigt.

Equitana reagiert auf Verdi-Streik

Wer am letzten Tag der Pferdemesse entspannt vom Hauptbahnhof mit der U11 zur Messe in Essen fahren wollte, musste sich neu orientieren. Rund 40 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof nach Rüttenscheid sollte wohl für die wenigsten Besucher infrage kommen. Doch auf die Veranstalter der Equitana ist Verlass. Sie haben kurzerhand eine Alternativlösung gefunden.

„Wir haben für euch einen Shuttlebus-Service vom Hauptbahnhof zur Messe eingerichtet“, teilten die Veranstalter mit. Dieser pendelt am Mittwoch (ab 8 Uhr) alle 15 Minuten vom Bussteig 4/5 am Hauptbahnhof (Ostseite, gegenüber Kundencenter, nahe U-Bahn-Abgang) zur Haltestelle auf der Seite P1 am Eingang Ost (Fahrtrichtung Alfredstraße).

Der letzte Shuttle soll um 19 Uhr, also eine Stunde nach Ende der Equitana, von der Messe aus abfahren. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es abhängig vom Verkehr zu Verzögerungen kommen kann. Daher der Appell: „Bitte plant genügend Zeit für eure Anreise ein und reist, wenn möglich, frühzeitig an. Wir freuen uns auf euch!“