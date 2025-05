„Heute Show“-Star teilt aus: „Woker Quatsch“

„Habemus Papam!“ Es sind diese Worte, auf die Millionen Katholiken in der ganzen Welt in den vergangenen Tagen gewartet hatten. Das Konklave hatte getagt, ein neuer Papst ward gefunden. Aus Robert Francis Prevost wurde Papst Leo XIV. Ein Thema, das natürlich auch von der ZDF-Satiresendung „Heute Show“ dankbar aufgenommen wurde.

Nachdem der Beginn der Sendung vor allem dem neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen historischer Schlappe im ersten Wahlgang gewidmet war, ging es nach etwas mehr als einem Drittel der Sendung dann auch um Papst Leo XIV. und dessen Wahl auf den heiligen Stuhl.

Die „Heute Show“ und das Konklave

Da wurde über das Bild von Donald Trump gewitzelt, hatte sich der US-Präsident doch via KI selbst als Oberhaupt der katholischen Kirche präsentiert. Es ging um Vizepräsident J.D. Vance, der Leos Vorgänger Franziskus kurz vor dessen Tode besucht hatte, aber auch um das Konklave an sich. Und dazu hatte man einen durchaus launigen Kommentar einer Livesendung gefunden.

„Also was man vielleicht auch noch mal sagen muss. Das ist jetzt nicht irgendeine Veranstaltung, dass sich ein Club alter Herren trifft und vielleicht noch ein paar Bier getrunken hat und dann irgendwohin geht und irgendwas unter sich auskungelt“, so der Kommentator.

Und Welke? Der schaute kurz nachdenklich in die Kamera und sagte dann: „Das ist übrigens exakt das, was da passiert.“ Doch damit nicht genug, das Konklave sei so kurz gewesen, weil – „kein Scherz“ – das Essen laut der anonymen Aussagen einiger Kardinäle so schlecht gewesen sei.

Und natürlich durfte auch der erfahrene Vatikan-Reporter Albrecht Humboldt (gespielt von Alexander Schubert) noch etwas sagen. Er wünschte sich die alte Kirche zurück. Auf die Frage von Welke, was er sich denn wünsche, antwortete Humboldt: „Na was wohl? Dass er diesen ganzen Reform-Irrsinn zurückdreht. Ich will die Kirche meiner Kindheit zurück. Messe auf Latein, Angst vor Fegefeuer, ständige Schuldgefühle wegen Masturbation. Kurz gesagt: Gelebtes Mittelalter statt woker Quatsch.“ Natürlich alles mit einem Augenzwinkern!