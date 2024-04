Edeka in Essen: Mann geht einkaufen – was er im Supermarkt erlebt, macht in fassungslos

Dieser Kunde ist völlig perplex! Wer in Discountern oder Supermärkten wie Edeka einkauft, ist meistens triste Einkaufsstimmung gewöhnt. Klar, viele Kunden sind konzentriert oder haben es eilig, und Partylaune ist beim Einkaufen ja auch ehrlicherweise nicht so angebracht.

Doch genervte Kunden, gestresste Mitarbeiter, Eile und generell schlechte Laune – ein Kunde findet all das in einem Edeka in Essen eben NICHT! Er ist völlig begeistert von der Filiale, den Mitarbeitern und der guten Stimmung, die sich dann auch auf die Kunden des Edeka in Essen ausbreitet.

Edeka in Essen: Mann fassungslos nach Einkauf im Supermarkt

Auf Facebook schreibt der Kunde begeistert: „Ich war gerade bei Edeka Peine in der Klarastraße einkaufen, was ich sehr selten tue. Ich habe noch nie eine so gute Stimmung in einem Supermarkt erlebt. An den Theken wurde gequatscht und gescherzt, die Kunden haben teilweise ein Liedchen auf den Lippen, und ich frage mich, woran das liegt.“

Er überlegt, schreibt in der Folge mehrere Möglichkeiten auf, warum es dort so angenehm sein könnte: „Kleine Supermärkte sind angenehmer und führen zu besserer Stimmung. Sie erinnern teilweise auch an die Supermärkte im Urlaub. Die Bedienung in diesem Laden ist generell besonders freundlich. Die Tatsache, dass hier vor allem die Nachbarschaft einkauft und man sich daher kennt, führt zu einem besseren Klima.“

„Besonders freundlich“

Der Beitrag führt zu regen Konversationen in der Rüttenscheid-Gruppe. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ich liebe diesen Laden!“

„Das stimmt! Dieser Edeka erhält das Prädikat ’sehr gut‘!“

„Das ist ein unfassbar netter und freundlicher Laden! Und die Auswahl ist auch richtig gut!“

Doch es gibt auch leise Kritik am Laden. Eine Kundin schreibt offen: „Jetzt noch die Leuchtreklame reinigen oder erneuern und es wäre perfekt!“ Na, bleibt zu hoffen, dass die Filialleitung mitliest und die Kundenwünsche zeitnah erfüllen wird…