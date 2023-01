Deutsche Post in Essen: Botin will Briefkasten leeren – dann folgt ein absoluter Alptraum

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Post in Essen erlebte den absoluten Alptraum: Sie wurde während der Arbeit von vier Männern überfallen!

Dieser Arbeitstag bleibt einer Angestellten der Deutschen Post in Essen wohl noch lange in schrecklicher Erinnerung: Am Mittwochnachmittag (18. Januar) nutzten vier bislang unbekannte Männer die Entleerung eines Briefkastens eiskalt für einen Raubüberfall aus. Ihr Opfer: Eine 41-jährige Post-Mitarbeiterin.

Deutsche Post in Essen: Angestellte mit Messer bedroht

Gegen 17.30 Uhr am besagten Tag öffnete die Frau einen Briefkasten in der Straße Möllhoven, um die Briefe in das Postfahrzeug zu laden. Dann geschah es: Plötzlich standen gleich vier unbekannte männliche Personen vor ihr, bedrohten sie mit einem Messer.

Die brutalen Tatverdächtigen raubten mehrere Postkisten mit Briefen aus dem Post-Fahrzeug sowie einen Schlüssel und auch einen Postscanner. Anschließend flüchteten sie in Richtung Neuweseler Straße. Die Männer wurden als jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben. Außerdem hatten sie zum Tatzeitpunkt Kapuzen auf.

Deutsche Post in Essen: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Gegen die bislang unbekannten Täter wird jetzt wegen schweren Raubes ermittelt. Du hast etwas gesehen, was zur Aufklärung dieses schlimmen Vorfalls dienen könnte? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0.