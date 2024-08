Allee-Center Essen: Kunden werden ihren Augen kaum trauen – SIE wird zu Gast sein

Na, das ist mal eine Überraschung im Allee-Center Essen! Das Einkaufszentrum in Altenessen lockt täglich Hunderte Kunden an. Klar, shoppen kann man ja immer und überall. Doch umso spektakulärer, welch Schlager-Star demnächst im Allee-Center Essen wartet.

Niemand Geringeres als Sängerin Anna-Carina Woitschack will im August vorbeischauen, ihren Fans einen Kurzauftritt und eine Autogrammstunde spendieren. Am 16. August erscheint ihr Album „Meine Zeit“ – am gleichen Tag singt sie dann in Essen. Perfektes Timing also!

Allee-Center Essen: Kunden trauen ihren Augen kaum

Anna-Carina Woitschack startete im Jahr 2011 bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ihre Karriere. Ihre letzten drei Alben „Träumer“, „Lichtblicke“ und ihr „Best-of“ landeten jeweils in den Top 10 der deutschen Album-Charts. Woitschack: „Für mich ist es viel mehr als ein Beruf – es ist meine Leidenschaft. Ich liebe und lebe die Musik und versuche, den Fans wieder etwas zu schenken.“

Auf dem neuen Album seien „zwölf ganz besondere Geschichten, die ich besinge. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch seine eigene Story wiederfindet“. Alle Songs seien durchweg positiv und vor allem authentisch, heißt es in der Ankündigung zur Veröffentlichung.

Die Sängerin selbst habe gelernt, mehr auf ihr Herz zu hören, als auf ihren Kopf: „Egal, was von außen passiert, es ist ganz wichtig, dass man an sich glaubt! Verliert nie die Hoffnung und behaltet eure Selbstliebe.“ Um welche Uhrzeit die Fans mit der Autogrammstunde im Essener Allee-Center rechnen können und weitere Informationen zum neuen Album, kannst du hier in der WAZ erfahren.