AfD-„Bürgerdialog“ in Essen: Saal geräumt! Demonstranten sorgen für Chaos

Nur zwei Monate nach dem Wirbel um den Parteitag der „Alternative für Deutschland“ (AfD) gibt es erneut ein umstrittenes Event der Partei mitten in Essen!

So findet am Donnerstag (5. September) ein „Bürgerdialog“ der AfD in der Philharmonie statt, die Stadt konnte sich nicht gegen die Vermietung des Gebäudes wehren (hier mehr dazu). Doch die Essener wollen das nicht hinnehmen, haben lautstarke und weitreichende Proteste angekündigt. Und tatsächlich gelang es einigen Demonstranten, das Treffen der AfD-Politiker empfindlich zu stören.

AfD in Essen: „Bürgerdialog“ von Demonstranten infiltriert

Seit etwa 19 Uhr läuft am Donnerstag der „Bürgerdialog“ der AfD in der Essener Philharmonie, Protestbewegungen und Demonstrantenzüge formierten sich schon deutlich früher rund um das Gebäude. Doch nicht nur vor der Tür, sondern auch im Saal selbst befinden sich Demonstranten.

Während der Veranstaltung schießen plötzlich kleine Alarmpiepser über den Boden, die offenbar ferngesteuert werden und für ohrenbetäubenden Lärm sorgen. Wie die „WAZ“ berichtet, wird der Dialog deshalb unterbrochen und der gesamte Saal geräumt. Demonstranten werden unsanft aus dem Raum befördert.

https://twitter.com/evidenz_mwd/status/1831759832816160862

Der leere Saal wurde anschließend gründlich auf störende Piepser untersucht, bevor die Veranstaltung weiterging. Es sollte allerdings nicht die einzige Unterbrechung bleiben.

AfD in Essen: Demonstranten sorgen wiederholt für Chaos

Knapp 30 Minuten später kam es erneut zum Alarm im Saal, erneut musste der Dialog abgebrochen werden. Offenbar befanden sich noch immer Demonstranten unter den Teilnehmern.

https://twitter.com/deprecatedCode/status/1831771402258804954

Die von AfD-Politiker Stefan Kreuter als „Kindereien“ bezeichnete Aktion sorgte laut „WAZ“ für erhitze Gemüter. Nicht nur die Polizei, sondern auch normale Besucher sollen die Demonstranten mit den Störsendern hart angepackt und aus dem Saal gezerrt haben.

Während sich einige AfD-Mitglieder fragen, wie so viele Störer in den Raum gelangen konnten, werden die Abgeführten draußen von anderen Demonstranten gefeiert. „Du bist nicht allein“, hört man etwa Sprechchöre vor der Philharmonie in Essen rufen.