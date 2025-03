Nazi-Hexe, Hitlergruß-Wippe: Alice Weidel heftig im Visier der Karnevalisten

Bei den Umzügen am Rosenmontag gibt es vor allem für AfD-Chefin Alice Weidel viel Spott von den Karnevalisten. Die mutmaßliche AfD-Nähe zum Rechtsextremismus, ihre Annäherung an Elon Musk und ihr Pro-Putin-Kurs sind beliebte Motivwagen im Straßenkarneval. Manchen gehen die Persiflage-Wagen im Karneval (bzw. Fasching) aber auch zu weit.

Das gilt besonders für einen Motivwagen in Düsseldorf, auf dem Weidel als Nazi-Hexe dargestellt wurde.

+++ Spannend: Plötzlich redet Weidel über ihre Söhne – und offenbart ein trauriges Detail +++

In Düsseldorf und Köln: Alice Weidel hat nichts zu lachen

Mit einer Hakenkreuz-Brezel versucht Weidel als schaurige Hexe Erstwähler (offenbar Hänsel und Gretel) in ihr AfD-Häuschen zu locken. TikTok, YouTube und Instagram verzieren als weitere Lockmittel das Haus. Schon im Vorfeld des Rosenmontagszuges sorgte dieses Motiv von Jacques Tilly für Diskussionen. Das Hakenkreuz ist für AfD-Anhänger eine besondere Provokation. Der Künstler selbst beruft sich auf die „Narrenfreiheit“.

Motivwagen in Düsseldorf: Alice Weidel als Nazi-Hexe. Foto: Foto: WDR/dpa

Weidel und ihre Nähe zu autoritären Politik-Gestaltern ist in Köln ein großes Thema. Auf einem Wagen ist sie als kleine Figur auf einer Wippe zu sehen. Weitaus größer dargestellt: Trump-Mann und Tech-Milliardär Elon Musk. Mit seinem Gewicht auf der Wippe geht es für die Politikerin nach oben – auf einem ausgestrecktem Hitlergruß-Arm. Eine Anspielung auf die politische Nähe der beiden und auf den Eklat um den scheinbaren Hitlergruß von Musk am Rande der Amtseinführung von Trump.

Alice Weidel als Mini-Spielpartnerin von Elon Musk – auf einer Hitlergruß-Wippe. Foto: IMAGO/epd

Spott an Karneval: AfD-Chefin bekommt viel ab

Und auch die AfD-Nähe zum Putin-Regime ist ein Thema beim Karneval in der Domstadt. Als siamesisches Zwillingspaar mit Sahra Wagenknecht verteilt Weidel auf einem Motivwagen Putin-Blumen und „Liebesgrüße aus Moskau“.

Weitere Nachrichten für dich:

Dabei kriechen die beiden aus einem Koffer voller 500-Euro-Scheine – eine Anspielung der Karnevalisten auf angebliche illegale Parteispenden aus Russland? Wofür die Politikerinnen mutmaßlich bezahlt werden, steht auf dem Koffer: „Hetze“, „Hass“ und „Troll-Armee“.

Weidel und Wagenknecht verteilen „Liebesgrüße aus Moskau“. Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Für Weidel gab es also in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln nichts zu lachen in diesem Jahr.