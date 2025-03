A52 in Essen: Unfallfahrer betrunken ++ Frau erliegt Tage später ihren Verletzungen

Heftiger Unfall am späten Freitagabend (14. März) auf der A52 in Essen! Nach Informationen von DER WESTEN hat es gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn nahe der Ausfahrt Essen-Kettwig gekracht.

Als die ersten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Zwei Autos waren auf dem Dach gelandet. Trümmerteile lagen über mehrere hundert Meter über der Fahrbahn verteilt. Und Ersthelfer zogen eine nicht ansprechbare Frau (54) aus einem der Wracks, das im Graben neben der A52 lag.

A52 in Essen: Frau stirbt an lebensgefährlichen Verletzungen

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versuchten die Ersthelfer, das Unfallopfer notdürftig zu versorgen. Dabei handelte es sich um einen Feuerwehrmann der Feuerwehr Essen und einen Polizisten in zivil, die zufällig vor Ort waren. Anschließend übernahmen ihre Kollegen die Behandlung und brachten die lebensgefährlich verletzte Krefelderin Krankenhaus.

Fast zwei Wochen nach dem Unfall folgte dann die schreckliche Nachricht: Am Mittwochnachmittag (26. März) erlag die Frau ihren Verletzungen und starb.

++ Equitana in Essen: Gäste schäumen kurz nach Start vor Wut – „Kommt nicht mehr in Frage“ ++

Der Fahrer (43) des zweiten beteiligten Fahrzeugs konnte sich mit leichten Verletzungen aus seinem Auto befreien. Doch seine Trauer war groß. „Ein Hund, der mit ihm im Fahrzeug war, hat den Unfall tragischerweise nicht überlebt“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Essen mit.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall auf der A52 in Essen. Foto: Justin Brosch

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Aufgrund der weit verstreuten Trümmerteile und der Tatsache, dass beide Unfallwagen rund 150 Meter voneinander entfernt zum Liegen kamen, ist von einer hohen Geschwindigkeit beim Aufprall auszugehen. Vor Ort fanden die Beamten nach Informationen von DER WESTEN außerdem eine Wodkaflasche.

++ Düsseldorf: Angeblich Mann mit Messer gesichtet – Polizei umstellt Bus der Rheinbahn! ++

Unfallfahrer betrunken

Im weiteren Verlauf wurde klar, dass die Flasche zum 43-jährigen Unfallfahrer gehörte. „Bei ihm ergaben sich im Verlauf der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum“, teilte die Polizei mit. „Ein erster Atemalkoholtest war positiv. Ihm wurden Blutproben entnommen.“

Um auszuschließen, dass zum Zeitpunkt des Unfalls noch mehr Personen in den Unfallautos gesessen hatten und womöglich herausgeschleudert wurden, setzte die Feuerwehr eine Drohne ein – jedoch ohne Ergebnis.

Mehr Themen:

Die Polizei Essen sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Düsseldorf in der Nacht auf Samstag für die Rettungs- und Bergungsarbeiten über Stunden ab. Erst nach der umfangreichen Unfallaufnahme konnte die A52 in Essen am Samstagmorgen um 6 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.