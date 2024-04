A40 in Essen voll gesperrt! Autofahrer sind mit den Nerven am Ende

Hiobsbotschaft für Autofahrer! In den kommenden Tagen wird eine Sperrung auf der A40 in Essen für Verkehrsprobleme sorgen. Denn gleich an vier Tagen in Folge muss hier eine wichtige Stelle gesperrt werden.

Das kommt Autofahrern in Essen gerade jetzt zwischen den Osterferien und auch danach sehr ungelegen. Schließlich ist die Autobahn A40 für viele der Weg in den Urlaub und zurück. Doch gibt es für sie noch Möglichkeiten, die Sperrung zu umgehen.

A40 in Essen: Ruhrschnellwegtunnel dicht

Wegen Wartungsarbeiten wird der Ruhrschnellwegtunnel auf der A40 jetzt an mehreren Tagen hintereinander gesperrt. Und zwar von Montag (8. April) an bis Donnerstag (11. April) jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag.

Am Montag und Dienstag wird dafür der Ruhrschnellwegtunnel in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt – inklusive der Rampe in die Gegenrichtung. Und jeweils am Mittwoch und Donnerstag geht es in Fahrtrichtung Duisburg weiter. Auch dann wird die Rampe in Gegenrichtung gesperrt.

Autofahrer müssen sich dann nach einem alternativen Weg umsehen. Doch keine Sorge, die Umleitungen werden noch rechtzeitig ausgeschildert, verspricht die Autobahn GmbH.

Hier noch einmal die Sperrungen in der Übersicht: