A40 in Essen: Vorsicht! Ausgerechnet hier kann die Autofahrt jetzt schnell teuer enden

Autofahrer auf der A40 in Essen müssen sich jetzt warm anziehen! Die Stadt plant in Fahrtrichtung Dortmund eine Maßnahme, die nicht jedem schmecken würde. Denn wer sich auf der Ruhrgebiets-Autobahn jetzt zum Rasen hinreißen lässt, muss schnell teuer dafür bezahlen.

Denn am Dienstag (11. Februar) hat die Stadt Essen einen Blitzer auf der A40 in Essen aufgestellt. Wo Auto- und Lkw-Fahrer sich ab dieser Woche besser an das Tempolimit halten sollten, erfährst du hier.

A40 in Essen: Jetzt kommt es dicke!

Erst am Dienstagmorgen mussten sich Pendler im Berufsverkehr mit Mega-Staus auf der A40 und B1 herumschlagen. Die Ursache dafür waren gleich zwei Unfälle in Essen und Dortmund. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Auf der A40 in Essen plagt jetzt aber ein Blitzer die Verkehrsteilnehmer. Zwischen den Anschlussstellen Essen-Zentrum und Essen-Frohnhausen wird in Fahrtrichtung Dortmund geblitzt. Wer schneller als 60 Stundenkilometer fährt, dem droht nicht nur ein Bußgeld, sondern auch der ein oder andere Punkt in Flensburg. Schon jetzt weisen Schilder auf die Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Essen hin. Doch noch sind die Blitzer nicht scharf gestellt.

Ab HIER geht’s offiziell los

Denn wie die Stadt Essen offiziell gegenüber DER WESTEN bestätigt, wird mit der Überwachung auf der A40 in Essen ab Freitag (14. Februar) gestartet. Ausgerechnet zu Valentinstag droht Auto- und Lkw-Fahrern ein teures Fiasko!

Von montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr muss auf der A40 in Essen ab Valentinstag mit einem unliebsamen Foto gerechnet werden. Wer außerhalb dieses Zeitfensters unterwegs ist, kann in Fahrtrichtung weiterhin bis zu 100 Stundenkilometer fahren. Bis wann der Blitzer auf der A40 stehen bleiben wird, ist nicht bekannt.