A40 in Essen: Auto geht in Flammen auf – Autobahn gesperrt!

Dramatischer Vorfall auf der A40 in Essen am Mittwochmorgen (12. April)! Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, ist plötzlich ein Auto mitten auf der Fahrbahn in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten das Feuer mittlerweile löschen. Doch die Autobahn A40 in Essen ist in Fahrtrichtung Bochum zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Holsterhausen derzeit komplett gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte, wurde bei dem Unglück niemand verletzt.

A40 in Essen: Autofahrer brauchen starke Nerven

Das Fahrzeug wurde (mit Stand von 11.40 Uhr) mittlerweile abgeschleppt. Da Flüssigkeiten an dem ausgebrannten Fahrzeug ausliefen, dauern die Aufräumarbeiten dennoch an. Wie lange die Fahrbahn gesperrt bleibt, ist laut einer Sprecherin der Polizei noch unklar.

So bildest du die Rettungsgasse richtig:

eine Spur: alle Autos fahren so weit wie möglich nach rechts

bei zwei Spuren fahren alle Autos auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts, auf der linken Spur so weit wie möglich nach links

bei drei Spuren: rechte und mittlere Spur fahren nach rechts, linke Spur fährt nach links

so entsteht zwischen mittlerer und linker Spur eine Gasse, diese sollte mindestens 2,50 Meter breit sein

Der Verkehr wird ab Essen-Frohnhausen abgeleitet. Doch nicht nur in Fahrtrichtung Bochum kommt es aktuell zu Verzögerungen. Auch auf der Gegenfahrbahn brauchen Autofahrer derzeit viel Geduld. Wie „verkehrsinformationen.de“ berichtet, kam es auch hier nach dem Auto-Brand zum kilometerlangen Stau.

Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr

Auch auf der A44 in NRW war die Polizei dieser Tage im Einsatz. Am Ostermontag (10. April) zog die Bundespolizei Aachen bei einer Verkehrskontrolle einen Transporter aus dem Verkehr. Doch beim Blick auf die Fracht staunten sie nicht schlecht.

