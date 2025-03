Zoo Zajac: Frau kauft für 1.000 Euro im Abverkauf ein – irre, was sie mit Produkten macht

Die Nachricht, dass Zoo Zajac schließen muss, erschütterte Anfang des Jahres viele Duisburger. Das „größte Zoofachgeschäft der Welt“ ist nach dem Tod des Gründers Norbert Zajac leider insolvent gegangen. Nun ist es nicht mehr zu retten.

Seit dem 17. Februar herrscht nun ein Abverkauf in dem Zoogeschäft, der inzwischen sogar auf ganze 60 Prozent Rabatt auf alles außer Tiere, Pflanzen und Korallen gestiegen ist (>>DER WESTEN berichtete). Viele Kunden versuchen nun bis zur endgültigen Schließung noch einige Schnäppchen zu ergattern. Doch mit diesem krassen Einkauf hätte Zoo Zajac wohl nicht gerechnet…

Zoo Zajac: Frau kauft Produkte für 1.000 Euro

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook teilt das Duisburger Tierheim die unglaubliche Nachricht. „Ein riesiges Dankeschön an eine besondere Duisburgerin!“, heißt es darin. Wieso? Die 83-jährige Seniorin lud das Tierheim auf einen Einkauf im Abverkauf von Zoo Zajac ein – „mit einem unglaublichen Budget von 1.000 Euro!“.

Auch interessant: Zoo Zajac in Duisburg: Aus zerreißt Mitarbeitern das Herz – „Verliert ein Stück Familie“

Die Seniorin aus Duisburg, die anonym bleiben möchte, ging also gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen des Duisburger Tierheims in das Zoofachgeschäft, um allerlei Produkte für die Bewohner des Tierheims zu kaufen. „Gemeinsam füllten sie drei randvolle Einkaufswagen mit allem, was das Tierherz begehrt – eine riesige Hilfe für unsere Schützlinge“, freut sich das Tierheim über die Unterstützung der Dame.

++ Zoom Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege – Besucher reiben sich die Augen ++

Tierfreunde sind gerührt

Und nicht nur das Duisburger Tierheim, sondern auch die User in den Kommentaren, sprechen ihre Dankbarkeit und ihre Freude über die Aktion der Seniorin aus: „Was für eine tolle Frau mit einem großen Herz für Tiere. Dankeschön!“, kommentiert eine Nutzerin.

Mehr News:

„Einfach Klasse“ oder „Was für eine tolle Tierliebhaberin“, stimmen andere Nutzer dem zu. Die Aktion der Seniorin wird wohl nicht nur bei Zoo Zajac und bei den Mitarbeitern des Duisburger Tierheims im Gedächtnis bleiben!