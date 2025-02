Zoo Duisburg erreicht nächsten „Meilenstein“ – bald kann es jeder sehen

Ein Zoobesuch ist für viele ein echtes Highlight – egal ob für Familien, Tierfreunde oder einfach alle, die dem Alltag entfliehen wollen. Besonders spannend wird es, wenn es vor Ort etwas Neues zu entdecken gibt! Und genau das ist im Zoo Duisburg derzeit der Fall. Hier wird kräftig gebaut.

Schon bald können es auch die Besucher sehen.

Zoo Duisburg verkündet es

Ob neue Bewohner, spannende Attraktionen oder modernisierte Gehege – der Zoo Duisburg entwickelt sich stetig weiter, um seinen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Doch jetzt steht ein ganz besonderer Meilenstein an: Die Bauarbeiten für die neue Seelöwen-Anlage schreiten rasant voran – und schon bald können Zoogäste das beeindruckende Ergebnis bestaunen!

Auf Facebook gibt der Zoo Duisburg einen spannenden Einblick in den aktuellen Fortschritt: „Wir investieren in die Zukunft und treiben den Bau der neuen Seelöwen-Anlage weiter voran.“ Ein Blick auf die Baustelle zeigt: Hier passiert richtig was! Nach der Erschließung des Geländes und dem Bau einer Stützwand laufen nun die Rohbauarbeiten für das Technik- und Stallgebäude auf Hochtouren. „Damit erreicht das Bauprojekt den nächsten Meilenstein“, verkündet der Zoo stolz.

Und das Beste: Für Besucher wird die neue Anlage ein echtes Highlight!

Zoo Duisburg: DAS wartet auf die Besucher

Künftig können Zoobesucher in Duisburg die flinken Seelöwen aus völlig neuen Perspektiven beobachten – dank großer Unterwasserscheiben, die Einblicke in Flachwasser- und Tiefenzonen bieten. Wer sich für das Leben der Seelöwen interessiert, kann außerdem von einem speziellen Besucherbereich aus den kommentierten Fütterungen beiwohnen.

Auch eine umfassende Beschilderung sowie interaktive Elemente rund um die Meeressäuger und ihren Lebensraum sind Bestandteil der neuen Anlage.

Wann genau die neue Anlage eröffnet, hat der Zoo Duisburg noch nicht verraten. Doch eines steht fest: Ein Besuch lohnt sich bald mehr denn je!