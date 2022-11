Zoo Duisburg: Große Änderung bei Öffnungszeiten – doch SIE werden sich freuen

Die Uhr wurde umgestellt, die Winterzeit ist da – überall in Deutschland wird es jetzt wieder früher dunkel. Der Zoo Duisburg passt deshalb von November bis Februar seine Öffnungszeiten an.

Das ist aber nicht die einzige Änderung, die der Zoo Duisburg für die Wintersaison vornimmt. Vor allem Hundebesitzer wird die Neuerung freuen.

Zoo Duisburg mit Änderung – Hundebesitzer freut’s

An die neue Jahreszeit muss man sich erstmal gewöhnen. Schon um 17 Uhr geht die Sonne unter, es wird im Winter deutlich früher dunkel. Daran passt sich ab sofort auch der Zoo Duisburg ein. Der Zoo schließt von November bis Februar schon immer um 16.30 Uhr.

Bis um 15.30 Uhr sind die Kassen des Zoo Duisburg geöffnet. Die Tierhäuser schließen allerdings schon eine halbe Stunde später um 16 Uhr. „Das Feierabendticket gilt nun bis zum Jahresende auch wieder an den Wochenenden (Feiertage ausgenommen). Ab 14.30 Uhr kommen Erwachsene für 10 Euro und Kinder für 6 Euro in den Zoo“, teilte der Zoo mit. Ein reguläres Ticket kostet 19.50 Euro (Kinder 11 Euro).

Besonders freuen dürfen sich in den Wintermonaten aber die Hundebesitzer. Der Zoo Duisburg, der ohnehin als sehr hundefreundlich gilt, ändert künftig seine Hunde-Regel. Bislang durften die Vierbeiner nur am Donnerstag und Freitag mit in den Zoo.

Klare Regeln für Zoo-Besuch mit Hund

Doch ab sofort sind Hunde von montags bis freitags im Zoo erlaubt. Für den treuen Begleiter kostet der Eintritt 5,50 Euro. Zudem gibt es klare Regeln für das Mitführen von Hunden.

Pro erwachsenem Besucher darf nur ein Hund mitgeführt werden.

Hunde müssen jederzeit an einer kurzen Leine geführt werden (keine Flexi-Leinen).

Hunde dürfen nicht mit in die Tierhäuser und auf die begehbaren Tieranlagen genommen werden. Hunde dürfen nicht mit auf die Spielplätze.

Wer mit Hund in den Zoo geht, sollte vor allem Rücksicht auf die Tiere im Zoo nehmen und den Vierbeiner nicht zu Interaktionen animiert. „Bei einem Verstoß gegen diese Regelungen, kann ihr Hund vom Zoobesuch ausgeschlossen werden“, stellt der Zoo Duisburg klar.