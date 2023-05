Zoo Duisburg: Publikumsliebling plötzlich weg – „Ich werde sie sehr vermissen!“

Wie schade, bedauern die Besucher. Der Zoo Duisburg hat sich von einem absoluten Publikumsmagneten verabschiedet. Das beliebte Tier ist bereits verpackt, abtransportiert und in seiner neuen Heimat – dem Tiergarten Nürnberg – heil angekommen.

Dem Tier gehe es gut, versichert der Zoo Duisburg. Das hilft den Besuchern allerdings nur mäßig über den Verlust hinweg. Sie werden den Bewohner sehr vermissen.

Zoo Duisburg muss Abschied nehmen

Traurige Nachrichten für Delphin-Fans: „Dörte ist umgezogen“, meldet der Zoo. Schon am 28. April hat sie das Duisburger Becken verlassen und ist auf Anraten des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Nürnberg gezogen. Dort traf sie jedoch Altbekannte wieder und zwar ihre Schwester Dolly und ihre Halbschwester Donna, die schon seit 2014 dort leben.

Die mittlerweile 11-jährige Dörte muss sich nun in der neuen ungewohnten Umgebung einleben, wird aber von einer ihr wohlbekannten Tierpflegerin umsorgt, die für die erste Zeit noch bei ihr bleiben wird. „Schon kurz nach ihrer Ankunft hat Dörte Fisch gefressen“, erzählt sie. „Als ihre Schwester Dolly zu ihr gelassen wurde, haben die zwei direkt angefangen, miteinander zu spielen.“

Und auch Zoo-Tierärztin Dr. Kerstin Ternes freut sich, dass alles glattlief. „Wir sind sehr froh, dass der Transport so gut verlaufen und Dörte wohlbehalten in Nürnberg angekommen ist. Auch die schrittweise Eingewöhnung und das Kennenlernen ihrer Artgenossen verläuft reibungslos.“

Zoo Duisburg: Umzug mit wissenschaftlichem Hintergrund

Der Umzug von Dörte birgt allerdings auch große Möglichkeiten für die Erforschung der Kommunikation zwischen Delfinen. Jeder Delfin hat seinen eigenen „Signaturpfiff“, wie Dr. Ternes erklärt. „Der Signaturpfiff ist eine Vokalisation, die für jeden Delfin einzigartig ist, ähnlich wie ein Fingerabdruck.“ Eine Wissenschaftlerin hat von diesem Pfiff einige Aufnahmen gemacht, bevor Dörte Duisburg verlassen hat und will sie nun mit den Lauten vergleichen, die die Delfindame in Nürnberg von sich gibt.

„Konkret geht es darum, ob sich die Signaturpfiffe von Delfinen bei der Migration in eine neue Gruppe verändern“, führt die Tierärztin weiter aus. Derart präzise Forschung kann in freier Wildbahn gar nicht betrieben werden und bietet sich nur im Rahmen eines zoologischen Umzugs an. Da kommt der von Dörte gerade gelegen. Auch wenn die Besucher dieses sehr bedauern.

Zoobesucher vermissen Dörte

Viele Zoobesucher sind sehr überrascht über Dörtes Weggang, andere hatten schon damit gerechnet, dass ein weiterer Delfin Duisburg verlassen muss. „Ich hatte beim letzten Zoobesuch vor drei Wochen schon das Gefühl, dass das Becken langsam sehr voll ist“, merkt ein Facebook-Nutzer an.

Nun gibt es in Duisburg nur noch acht Große Tümmler. „Ich werde sie sehr vermissen“, bedauert eine Nutzerin den Abschied. „Alles Gute, Dörte“, wünscht sie ihr für den weiteren Weg.