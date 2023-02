Zoo Duisburg: Geheimnis gelüftet! Besucher müssen nicht mehr länger warten

Der Zoo Duisburg kann endlich ein süßes, kleines Geheimnis präsentieren – und das blinzelt verschmitzt aus dem Beutel seiner Mutter: Das Koala-Kind, das bereits im Juli letzten Jahres geboren wurde, ist endlich groß und stark genug, um vorsichtig seine Welt zu erkunden.

Damals war der Nachwuchs aus dem Duisburger Zoo gerade mal so groß wie ein Gummibärchen und suchte lange Schutz im Beutel von Mama Gooni. Doch nun ist es an der Zeit, kleine Ausflüge zu unternehmen. (Von diesem beliebten Tier musste der Zoo Duisburg leider Abschied nehmen.)

Zoo Duisburg: Welches Geschlecht hat der Nachwuchs?

Das Pfleger-Team des Zoos überwachte das Jungtier in Mamas Beutel engmaschig durch äußeres Tasten und durch das Wiegen der Mutter. Das Gewicht lässt Rückschlüsse auf die Entwicklung des Babys ziehen. Nun, nach 190 Tagen, wird der kleine Koala immer agiler, schaut verträumt aus Mamas Beutel und hat bereits seinen ersten Ausflug unternommen. Jetzt ist auch das Geschlecht bekannt: Es ist ein kleines Männchen.

Die Tierpfleger sind sich sicher: In den nächsten Tagen wird das aufgeweckte Jungtier immer mehr Exkursionen auf dem Rücken von Mutter Gooni unternehmen. Was für ein Glück, wenn man dabei wäre.

Zoo Duisburg: An diesen Tagen sind die Chancen besonders groß

Daher gibt der Zoo jetzt Tipps, wann man am besten einen Blick auf den niedlichen Nachwuchs erhaschen kann. Jeden Mittwoch und Sonntag um 11 Uhr werden die Koalas öffentlich gewogen. Da könnte so ein neugieriger kleiner Koala schon mal einen Blick – oder mehr – riskieren. Und somit die Herzen der Besucher zum Schmelzen bringen. Zudem erzählen die Pfleger bei der Aktion allerhand Wissenswertes über die Tiere aus Australien.

Leider stehen Koalas schon länger auf der „Roten Liste“ der gefährdeten Tiere. In ihrer Heimat wird ihr natürlicher Lebensraum durch Waldbrände und Co. immer kleiner. Zum Glück können die Zoos ein wenig gegensteuern. Der Zoo Duisburg besitzt mit insgesamt zehn Tieren dieser Art die größte Koala-Gruppe in ganz Europa.