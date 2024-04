Zoo Duisburg: Tiere müssen sich von Kot ernähren – Besucher schauen ganz genau ins Gehege

Es ist ein spektakulärer Moment, den der Zoo Duisburg am Freitag (12. April) für die Besucher festgehalten hat. Als ein Mini-Koala aus dem Beutel seiner Mama „Gooni“ gekrochen kam, hielten die Pfleger sofort die Kamera drauf (hier kannst du die traumhafte Aufnahme sehen >>>).

Der seltene Anblick sorgt unter den Fans des Tierparks am Kaiserberg für helle Aufregung. Nach den Aussagen des Duisburger Zoos fiebern die Besucher umso mehr mit.

Zoo Duisburg: „Bleibt eine Herausforderung“

Rund sechs Monate ist der kleine Koala alt. Gerade einmal so groß wie ein Gummibärchen sei er bei der Geburt gewesen. Danach entwickelte sich der Mini-Spross nahezu unsichtbar im Beutel seiner Mutter weiter. „Die Aufzucht bleibt eine Herausforderung“, stellt der Zoo Duisburg klar.

Denn schon bald steht die langsame Umstellung von Milch auf Eukalyptus an. „Ein heikler Prozess“, so die Experten. Schließlich müssen die Verdauungsorgane an die giftigen Eukalyptusblätter gewöhnt werden. Dabei können die Pfleger nicht helfen, erklärt der Zoo bei Facebook.

Mini-Koala muss Kot futtern

An der Stelle hakt eine Besucherin nach und fragt, wie genau die Mini-Koalas von der Mutter für ihre giftige Leibspeise „trainiert“ werden. Sie fragt sich, ob die Gewöhnung über Darmbakterien erfolgt und ob die Mutter dafür ihren eigenen Kot an ihren Nachwuchs verfüttert. „Hört sich zwar eklig an, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen“, so die interessierte Tierfreundin.

Und tatsächlich hat sie recht. Der Zoo Duisburg bestätigt ihre These: „Die Mütter produzieren einen speziellen Blinddarmkot, der von den Jungtieren gefressen wird“, erklären die Experten und weiter: „Dieser Kot enthält viele Bakterien, welche sich im Magen-Darm-Trakt der Jungtiere ansiedeln und für die Verdauung von Eukalyptus notwendig sind.“ Na dann…Guten Appetitt.