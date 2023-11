Weihnachtsmarkt Duisburg: Besonderer Stand entdeckt – vor allem SIE können jubeln

Seit vergangenem Donnerstag (16. November) hatte das Warten ein Ende. Dann eröffnete der Weihnachtsmarkt Duisburg ganz offiziell seine Pforten. Seitdem empfängt dich die Duisburger City mit dem Duft von Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln.

Zwischen Glühweinbuden und Handwerkskunst erwartet dich auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt auch eine ganz besondere Hütte. Wer hier einkauft, vollbringt automatisch eine gute Tat.

Weihnachtsmarkt Duisburg: „Lass mal hin“

Die Rede ist vom Stand des Duisburger Tierheims. Gleich am ersten Wochenende eröffnete das Tierheim die Hütte mit der Nummer 94 im oberen Bereich zwischen dem Forum und dem City Palais. „Neben unseren Tierheim-Artikeln erwarten euch auch Leckereien und schöne selbstgemachte Dinge – super zum Verschenken!“, wirbt der Tierschutzverein unter anderem für ein paar niedliche selbst gehäkelte Tierchen.

Und das Beste: „Alle Erlöse kommen unseren Tierheim-Tieren zugute“, verspricht das Tierheim Duisburg und dankte allen „fleißigen Helfern“, die die Aktion möglich machen. Das Angebot scheint anzukommen. „Lass mal hin“, locken sich Tierfreunde im Netz gegenseitig zur wohl tierfreundlichsten Hütte auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Doch wer den Stand unter der Woche sucht, wird enttäuscht sein.

Tierfreunde haben nur seltene Chance

Denn das Tierheim Duisburg eröffnet den Stand nur an ausgewählten Tagen. Eine der Gelegenheiten ist dabei am Eröffnungswochenende verstrichen. Wer diesen Termin verpasst hat, hat allerdings noch eine Chance: So kündigen die Verantwortlichen an, dass man am ersten Dezemberwochenende von Freitag (1. Dezember) bis Sonntag (3. Dezember) wieder vor Ort sei.

Wer nicht weiß, was er an Weihnachten an seine Liebsten verschenken soll oder auf Materielles verzichten möchte, für den hat das Tierheim Duisburg einen Vorschlag: „Vielleicht möchtet Ihr zu Weihnachten auch eine Tierpatenschaft verschenken oder Mitglied werden?“ Die Tiere in der Einrichtung dürften über diese Unterstützung besonders jubeln.