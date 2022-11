Tierheim in NRW: Hunde werden erfolgreich vermittelt – doch dann folgt die bittere Wende

Die Tierheime in NRW haben es gerade nicht leicht. Viele sind bis zum Bersten gefüllt, da aktuell sehr viele Tiere abgegeben werden.

Da freut es die Tierheime in NRW umso mehr, wenn ein Tier erfolgreich vermittelt werden kann. Dementsprechend freute sich das Tierheim Köln-Dellbrück, als es zwei Hunde an ihre neuen Besitzer abgeben konnte. Aber die Freude währte leider nicht für immer.

Tierheim in NRW kann zwei Hunde vermitteln

Über Instagram teilt das Tierheim die Geschichte der beiden Vierbeiner, die eigentlich ein Happy End verdient hätte. Vor einigen Jahren landeten die beiden Hunde in dem Heim. Doch dann folgte das ganz große Glück. Lea und Louis, die damals noch Welpen waren, konnten an neue Besitzer vermittelt werden.

Eigentlich könnte die Geschichte an dieser Stelle enden, doch es ging noch weiter – sehr zum Nachteil der beiden Hunde. Sie landeten nun nämlich wieder in dem Tierheim. Doch was war der Grund?

Vierbeiner landen erneut im Tierheim

„Ihre Besitzer mussten aus beruflichen Gründen umziehen und suchten monatelang eine Wohnung, in der zwei Hunde erlaubt sind. Leider ohne Erfolg und so brachten sie sie zurück“, klärt das Tierheim aus der Rhein-Metropole auf. Die beiden Vierbeiner zu vermitteln wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach, denn die beiden passen nicht überall hin und sollen nur zusammen vermittelt werden.

„Ihr solltet wissen, dass der Spitz eine sehr wachsame, bellfreudige Rasse ist, insofern wären sie in einer Mietwohnung mit dünnen Wänden wahrscheinlich nicht besonders gut aufgehoben“, heißt es in dem Post. Dementsprechend wäre es von Vorteil, wenn die Nachbarn von den neuen Besitzern tolerant gegenüber Hunden sind. Außerdem leide der Rüde an einer Hautkrankheit, wegen der er bereits behandelt werde. Wenn du dich für die beiden Zwergspitze interessierst, kannst du dich beim Tierheim Köln-Dellbrück melden.