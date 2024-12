Tierheim Duisburg macht traurigen Fund öffentlich – „Über Weihnachten einfach ausgesetzt“

„Alle Jahre wieder“ kommt nicht nur das Christuskind – auch Tiere, die wenige Tage zuvor noch unter dem Weihnachtsbaum saßen, werden oft nach Weihnachten in den Tierheimen abgegeben. Doch schon jetzt haben die Tierpfleger in Duisburg eine schockierende Nachricht. Gleich zwei Katzen, eingesperrt in einer Transportbox mit einer dünnen Decke, wurden ausgesetzt. Und das bei eisigen Temperaturen. Jetzt meldet sich das Tierheim zu Wort.

Eigentlich sollte man meinen, dass Weihnachten für Herzlichkeit und Fürsorge steht – schließlich kehren viele Menschen zu ihren Liebsten nach Hause zurück und genießen die Stunden im trauten Familienkreis. Doch einige Tierhalter kennen auch jetzt keine Gnade – eiskalt setzen sie ihre Vierbeiner vor die Tür.

Tierheim Duisburg: Kater ausgesetzt – trotz nächtlicher Minustemperaturen

Überlassen sie der kalten Nacht und kümmern sich nicht weiter um ihre ehemaligen Samtpfoten. So erging es zwei Katzen, wie das Tierheim Duisburg berichtet. Sie berichten: „Kurz vor Weihnachten einfach ausgesetzt. Gestern war wieder einer dieser Tage, wo wir die Handlungen der Menschen einfach nicht mehr verstehen konnten. Diese beiden Kater sind in der abgebildeten Transportbox bei diesen Temperaturen ausgesetzt worden.“

Doch damit war das Katzen-Leid noch lange nicht vorbei, denn beide waren mit „Flöhen übersät und sehr ängstlich.“ Trotz der schrecklichen Tat, wollen die Pfleger aus NRW mit der Geschichte der Vierbeiner „kein Aufsehen erregen, aber bewusst machen, dass das Thema ‚Tiere aussetzten‘ noch immer ein großes Thema ist. Gerade im Hinblick auf die nahenden Feiertage.“

++ Tierheim Duisburg zieht die Reißleine: „Leider müssen wir es immer noch erwähnen“ ++

Tierheim Duisburg: Fan-Wut und Unverständnis

Doch dann richten sie ihre Worte „an die Menschen, die diese beiden Fellnasen bei Regen und Kälte ausgesetzt haben: Wir hoffen, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest und können nachts noch ruhig schlafen.“ Mit dieser Wut sind sie nicht allein – viele Tier-Freunde teilen ihren Ärger.

„Alles erdenklich Schlechte wünsche ich dieser Person“, wünscht so ein wütender Tier-Fan. „Keinen einzigen frohen und guten Tag mehr im schäbigen Leben dieser Menschen. Meine ganze Verachtung für Euch. Ihr werdet bezahlen für diese schäbige Tat. In diesem Leben oder auf der anderen Seite“, wütet ein weiterer User. Und auch eine weitere Nutzerin fragt sich: „Sowas macht mich wütend. Wie kann man sowas überhaupt übers Herz bringen?“

„Wendet euch an uns“

„Und Tierbesitzer, die wirklich verzweifelt sind in ihrer Situation: Bitte wendet Euch an uns. Es gibt immer eine bessere Lösung“, meint auch das Tierheim in Duisburg nochmal abschließend.

Hier kannst du weitere User-Stimmen lesen:

Recht haben sie – aber eines ist zumindest sicher. Zumindest jetzt sind die beiden Fellnasen im Tierheim sicher. Und wer weiß, vielleicht geschieht ja ein Weihnachtswunder und sie finden bald ein neues Zuhause.