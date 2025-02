Tierheim Duisburg trauert um geliebten Kater – was er durchgemacht hat, tut allen weh

Das Tierheim Duisburg muss einen großen Verlust verkraften, denn eine ihrer geliebten Katzen – genauer gesagt: ein Kater – ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Nach einem schweren Schicksalsschlag hätte er es eigentlich verdient gehabt, ein neues Zuhause zu finden.

Kater Bully fand im Juli des letzten Jahres seinen Weg in das Tierheim Duisburg. Bei seiner Ankunft befand sich Bully noch in tiefer Trauer, denn sein Frauchen ist erst kürzlich gestorben. Da niemand den Kater aufnehmen konnte, fand er im Tierheim eine neue Bleibe.

Kater hatte gerade erst wieder Annäherung zugelassen

Insbesondere die erste Zeit im Tierheim Duisburg war schwer für Bully. Auf Facebook berichtet das Tierheim, dass er „in den ersten Monaten niemanden wirklich an sich herangelassen“ hat. Erst vor kurzer Zeit hat Bully langsam wieder Vertrauen gefunden und Annäherungen zugelassen.

Die Mitarbeiter des Tierheims Duisburgs waren überglücklich darüber und hofften, dass Bully jetzt schnell ein neues Zuhause finden würde, jedoch passierte dann das Unvorstellbare. Ganz plötzlich verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Katers. Trotz einer Behandlung durch den Tierarzt konnte man für den Kater nichts mehr tun und musste diesen in Frieden gehen lassen.

Im Tierheim Duisburg wird um den Kater getrauert, den so viele Mitarbeiter ins Herzen geschlossen haben. Auf Facebook berichtet das NRW-Tierheim: „Er war ein Charakterkopf, der sein Herz hinter einer rauen Schale verborgen hielt.“ Die Trauer ist groß, denn eigentlich hat man sich für den Kater, nach dem Verlust seines Frauchens, ein neues Zuhause gewünscht.

Große Trauer im Tierheim Duisburg

Auch in den Kommentaren sind die Facebook-Nutzer über den tragischen Verlust von Bully bestürzt. Eine Userin schreibt: „Ach, wie traurig. Es tut mir so leid für den armen Kerl.“ Es gibt jedoch einen kleinen Trost, wie eine Nutzerin schreibt: „Bully und Frauchen sind wieder vereint.“

Der Verlust von Bully hinterlässt im Tierheim Duisburg Spuren. Bestürzt schreibt das Tierheim auf Facebook: „Mach’s gut, Bully. Dort, wo du jetzt bist, wünschen wir dir all das, was wir dir hier nicht mehr schenken konnten. Du bleibst in unseren Herzen.“