Tierheim Duisburg lässt es jetzt raus – Tierfreunde können es nicht fassen

Im Tierheim Duisburg warten zahlreiche Tiere wie Hunde, Katzen, Kleintiere und Vögel sehnsüchtig auf ein neues Zuhause, in dem sie viel Liebe und Zuneigung von ihren Besitzern bekommen.

Bis sie tatsächlich adoptiert werden, dauert es oft aber Monate, teilweise sogar Jahre. Um den Vorgang zu beschleunigen, ist das Tierheim Duisburg jetzt eine ganz besondere Zusammenarbeit eingegangen.

Tierheim Duisburg: Das hat es mit der Kooperation auf sich

In einem Instagram-Post vom Tierheim Duisburg heißt es: „Wir haben eine Kooperation mit Ikea Duisburg. Ab sofort dürfen wir unsere Tiere in der Möbel-Ausstellung zeigen und so hoffentlich die richtigen Menschen auf unsere Schützlinge aufmerksam machen!“

Dafür rahmt das Tierheim Duisburg Fotos der Tiere mit kurzen Beschreibungen in Ikea-Fotorahmen ein. Dort steht beispielsweise geschrieben: „Ich komme ohne Anleitung, aber mit jeder Menge Herz“ oder „Ich bin zwar kein Möbelstück, aber ich mache dein Zuhause gemütlicher“. Auf den Fotos befinden sich zudem QR-Codes, die Ikea-Kunden auf die Vermittlungsseite der einzelnen Tiere führen. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche positive Kommentare.

Tierliebhaber sind begeistert

Tierliebhaber können die Kooperation zwischen dem Tierheim Duisburg und Ikea nicht fassen. „Das ist eine tolle Aktion“, „Wie unfassbar wäre es, wenn das in allen Filialen so wäre“ und „Ich werde mir die Bilder demnächst ganz genau anschauen“, heißt es.

Eine Userin schreibt: „Da kann man sich gleich schon vorstellen, wie der neue Wuff oder die neue Maunz sich im Zuhause so machen.“ Ob die Tiere aus dem durch diese Aktion tatsächlich schneller vermittelt werden und ein passendes Zuhause finden, bleibt allerdings abzuwarten.