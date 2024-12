Tierheim Duisburg wird deutlich: „Gesundheitlich nicht vertretbar“

Klartext vom Tierheim Duisburg! Kaninchen und Meerschweinchen gehören zu beliebten Haustieren in Deutschland. Und oft spielt die Jahreszeit keine Rolle, wenn es darum geht, Vierbeiner nachhause zu holen. Nicht aber bei diesen Tieren! Hier schiebt nämlich das Tierheim Duisburg mit einem flammenden Appell einen Riegel vor.

Wegen der Winter-Temperaturen seien nämlich Meerschweinchen und Kaninchen in Lebensgefahr. Auf Facebook schreibt das Social-Media-Team des Tierheims Duisburg: „Keine Vermittlung in Außenhaltung bis zum Frühling!“ RUMMS! Was hat es mit dieser Information auf sich?

Tierheim Duisburg wird deutlich

Das Tierheim Duisburg klärt die Tierfreunde auf: „Aktuell vermitteln wir unsere Kaninchen und Meerschweinchen ausschließlich in Innenhaltung. Unsere Tiere werden bei uns im Tierheim in Innenhaltung gehalten und haben deshalb kein Winterfell. Ein Umzug in die Außenhaltung wäre in dieser Jahreszeit gesundheitlich nicht vertretbar.“

Und weiter: „Erst im Frühling, bei Temperaturen um die 15 Grad, können die Tiere langsam an die Außenhaltung gewöhnt werden. Kaninchen und Meerschweinchen können grundsätzlich ganzjährig draußen gehalten werden, aber nur, wenn sie rechtzeitig an die Außenhaltung gewöhnt werden und genug Zeit hatten, ein Winterfell zu bilden!“

„Gesundheitlich nicht vertretbar“

Auch der Deutsche Tierschutzbund warnt. Zwar können Kaninchen und auch Meerschweinchen Kälte und Schnee besser vertragen als pralle Sonne und hohe Temperaturen.

Im Winter müssen dennoch zusätzliche Maßnahmen getroffen werden: Die Schlafstellen (auch bei Innenhaltung) sollten Besitzer mit Zeitungspapier und viel Heu isolieren und immer trocken halten. Wasser sollte in den Futterstellen regelmäßig ersetzt werden.