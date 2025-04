Rossmann in Duisburg: Irre Szenen – Frau bringt Baby vor Filiale zur Welt

Rossmann hat über 2000 Filialen in Deutschland – darunter auch einige in Duisburg. Alle Stores bieten Kunden ein großes Sortiment an: Von Haarprodukten über Make-up bis hin zu Pflege- und Gesundheitsartikeln ist alles dabei.

Man könnte also meinen, dass man weiß, was einen bei einem Rossmann-Besuch erwartet. Womit viele Kunden aber wohl nicht rechnen, ist die Geburt eines Babys direkt vor einer Filiale in Duisburg. Genau so ein irres Szenario hat sich jetzt tatsächlich abgespielt.

Rossmann in Duisburg: Irre Szenen vor der Filiale

Wie die „WAZ“ berichtet, ist Paulina Grabowska (26) am 1. April zur Routineuntersuchung im Bethesda-Krankenhaus in Duisburg gewesen. Sie befand sich zu der Zeit in der 39. Schwangerschaftswoche.

Nach dem Krankenhausaufenthalt machte sie sich auf den Weg zu ihrer Mutter, die in der Wanheimer Straße in Duisburg über einer Rossmann-Filiale wohnt. Dort kam dann alles ganz anders als gedacht.

Frau bringt Baby vor der Filiale zur Welt

Da sie schon auf dem Weg zu ihrer Mutter Wehen bemerkte, entschied sich die Schwangere bei ihrer Mutter ein Taxi zu rufen. Damit wollte sie sich wieder auf den Weg in das Krankenhaus machen. Sie wartete vor der Rossmann Filiale in Duisburg, doch da wurden die Wehen plötzlich stärker.

Passanten eilten ihr daraufhin zur Hilfe und riefen einen Krankenwagen. Der kam aber nicht rechtzeitig, sodass Paulina Grabowska ihren Sohn stehend vor Rossmann zur Welt brachte. Sowohl für die frisch gebackene Mutter als auch für die Kunden von Rossmann dürfte das ein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Wie es der Mutter und dem Neugeborenen nach der Geburt geht, und wie es danach weiterging, erfährst du bei der „WAZ„.