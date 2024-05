MSV Duisburg: Albtraum-Abstieg perfekt! Diese große Angst haben jetzt alle Zebra-Fans

Der MSV Duisburg, stolzer Revierklub und Gründungsmitglied der Bundesliga, ist endgültig am Boden. Vor 16 Jahren spielte der Verein zuletzt in der Bundesliga, nun ist er in die Regionalliga abgestiegen.

Durch die Pleite gegen Schlusslicht Lübeck (3:5) war es schon kaum noch zu verhindern, das 1:1 von Mannheim in Ingolstadt machte den Viertliga-Abstieg auch rechnerisch perfekt. Alle beim MSV Duisburg treibt jetzt die große Angst vor dem „Nadelöhr“ um.

MSV Duisburg in die Regionalliga abgestiegen

Elf Jahre ist der Schock des Zwangsabstiegs her, jetzt ist der Meidericher SV im nächsten Tal der Tränen. 2025 wollte man wieder in der 2. Bundesliga spielen. Stattdessen geht es jetzt runter in die Regionalliga West. Nach einer miserablen Saison besiegelte Waldhof Mannheim mit einem Punktgewinn am Sonntagabend (5. Mai) den Abstieg auf dem Sofa.

Tränen und Trauer in Duisburg, wieder hat es einen großen Traditionsklub erwischt. 28 Jahre spielte der MSV in der Bundesliga, zuletzt 2007/08. Der schleichende Absturz begann, fand seinen vorläufigen Höhepunkt mit dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga 2013. Statt sich wieder zu berappeln, ging es immer weiter bergab. Der auch finanziell schwer angeschlagene Klub ist nun viertklassig.

Angst vor dem Nadelöhr Regionalliga

Der Blick auf ähnliche Schicksale lässt viele Zebras angst und bange werden. Gleich zwei prominente Beispiele gab es, wie lange der Kampf aus der Regionalliga zurück in den Profifußball dauern kann. Weil nur der Meister aufsteigt, versauerten große Klubs für viele Jahre in der Viertklassigkeit.

Bei Alemannia Aachen wurde der Drittliga-Aufstieg vor wenigen Wochen ekstatisch gefeiert. Der jedoch dauerte zwölf Jahre. Rot-Weiß Essen, Revier-Rivale des MSV Duisburg, brauchte sogar 14 Jahre, um sich aus der Regionalliga zurück in die 3. Liga zu kämpfen. Die 4. Liga – das Nadelöhr im deutschen Fußball. Alle Fans von Traditionsvereinen hoffen jetzt, dass Duisburg nicht das nächste tragische Beispiel eines stolzen Klubs wird, der in der 4. Liga versauert.