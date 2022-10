Lidl in Duisburg: Kunde sieht rot, als DAS am Sonntag passiert – „Das ist ne Frechheit“

Aufruhr rund um eine Lidl-Filiale in Duisburg! Als ein Kunde auf einen Sonntag an dem Geschäft vorbeikommt, muss er zweimal hinsehen. Denn was er dort sieht, kann einfach nicht sein.

Sonntags hat Lidl, egal ob in Duisburg oder sonst wo, grundsätzlich geschlossen. Doch als der Kunde am 23. Oktober an dem Markt in der Nähe des Innenhafens vorbeilief, hätte der auch geöffnet sein können. Denn so sah es zumindest aus.

Lidl in Duisburg „hell beleuchtet“ am Sonntag

„Warum verschwendet ihr unnötig Strom??!!“, fragt ein Kunde den Discounter. Am Sonntag hätte er gesehen, dass die Filiale in Duisburg an der Max-Petersstraße trotz Schließung „hell beleuchtet“ gewesen sei. „Das ist ne Frechheit. Wir müssen Strom sparen und Ihr vergeudet ihn“, beschwert er sich auf Facebook.

Das ist Lidl:

Die ersten Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

Das Unternehmen hat in fast allen Ländern Europas Filialen und rund 100 in den USA

Weltweit arbeiten dort über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Der Discounter reagiert auf seine Kritik und bedankt sich zunächst bei dem aufmerksamen Kunden für den Hinweis. „So soll es natürlich nicht sein“, merkt das Social-Media-Team an. Die Info sei bereits an die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet worden. Was nun passiert und ob das Licht im Markt am nächsten Sonntag, dem Tag vor Halloween, nun ausbleibt, bleibt abzuwarten.

Lidl verhängt Sparmaßnahmen

Eine volle Geschäftsbeleuchtung auf einen Sonntag ist in Zeiten der Energiekrise natürlich besonders unglücklich. Dabei hatte der Discounter deutschlandweit bereits umfassende Energiesparmaßnahmen angekündigt. So will er zeitweise die Beleuchtung der Werbeschilder im Außenbereich der Filialen abschalten.

Eine Verkürzung der Öffnungszeiten, um zum Beispiel Strom- und Heizkosten zu sparen, erwägt das Unternehmen allerdings noch nicht.