Duisburg: Verbot bei Karnevals-Umzug – das müssen Jecken wissen

Karneval ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Das Fest sorgt für bunte Straßen und eine ausgelassene Partystimmung in Duisburg und ganz Deutschland. Wer beim Karnevals-Umzug dabei ist, kann seine Alltagssorgen für einen Moment vergessen und stattdessen die Ausgelassenheit genießen.

Viele bereiten sich schon Wochen vorher auf Karneval vor und kaufen sich passende Outfits, Make-up und das eine oder andere alkoholische Getränk. Auf Glasflaschen sollten Besucher des Duisburger Karnevals jetzt aber unbedingt verzichten ‒ zumindest in zwei Stadtteilen.

Duisburger Karneval: Hier herrscht striktes Glas-Verbot

Demnach herrscht an Karneval ein Glas-Verbot in Wehofen und Serm. Das liegt nach Angaben der Stadt Duisburg daran, dass es in der Vergangenheit dort zu erhöhten Mengen weggeworfener Glasflaschen kam. Das wiederum führte zu einer erheblichen Verletzungsgefahr für Besucher und Einsatzkräfte.

Deshalb gilt das Glas-Verbot am 1. März von 8 bis 18 Uhr in Duisburg Wehofen für den Marktplatz mit den angrenzenden Straßenabschnitten. In Duisburg-Serm gilt das Verbot am darauffolgenden 2. März von 8 bis 18 Uhr für den Kirchplatz sowie für die umliegenden Straßen.

Glas-Verbot in Wehofen und Serm: Stadt sorgt vor

Damit Besucher die Glas-Produkte entsorgen können, befinden sich an den Zugängen Müllbehälter. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit Konsequenzen rechnen.

Es heißt, das Ordnungsamt sei vor Ort, das die Einhaltung des Glas-Verbots streng kontrolliere und im Notfall eingreife. Andere Stadtteile in Duisburg sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen.