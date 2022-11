Hund in Duisburg entdeckt Brüste im Wald – „Was stimmt mit manchen Menschen nicht?“

Diese Situation war für die Besitzerin eines Hundes in Duisburg sicherlich sehr merkwürdig. Sie war mit ihrem Vierbeiner auf einer Gassi-Runde im Wald unterwegs, als der plötzlich eine sehr skurrile Entdeckung machte.

Doch die Entdeckung findet die Frau alles andere als witzig. Denn es ist nicht das erste Mal, dass der Hund in Duisburg Dinge auf seiner Auslauf-Runde findet, die dort absolut gar nichts verloren haben.

Hund in Duisburg macht fragwürdige Entdeckung

Dass Hunde manchmal Dinge anschleppen, die sie besser an Ort und Stelle lassen sollten, dürfte wohl vielen Hunde-Haltern bekannt vorkommen. Manchmal ist es nur ein Stock, an anderen Tagen kann es aber auch mal etwas ganz anderes sein. In diesem Fall brachte Vierbeiner Ivy seinem Frauchen doch tatsächlich Brüste mit. Natürlich handelte es sich dabei nicht um echte Brüste, sondern um welche aus Silikon.

Wie die Besitzerin des Hundes dem WDR berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass das Tier auf seiner Gassi-Runde in Duisburg-Bissingheim Abfall entdeckt und mitbringt. Die Silikon-Brüste entsorgte seine Besitzerin anschließend im Müll – wie auch die sonstigen Funde des Vierbeiners.

Weitere kuriose Funde

Unter einem Facebook-Post des WDR, den der Sender passend mit „Was stimmt mit machen Menschen nicht, die ihren Müll im Wald entsorgen?“ beschriftet hat, berichten weitere Nutzer, dass sie ebenfalls Probleme mit Müll haben. „Wir haben im März in Broekhuysen mal ein Frühjahrsputz gemacht. Keiner hat damit gerechnet, was und wieviel Müll an den Straßen von Broekhuysen liegt. Das Kuriose, was wir gefunden haben, war ein Kondom zugeknotet auf einem Friedhof“, berichtet ein Mann.

Eine weitere Frau schreibt ebenfalls, dass ihr aufgefallen sei, dass es immer mehr Müll in der Region geben würde. „Noch mehr wurde es, als angefangen wurde, auf dem Betriebshof für bestimmte Dinge Geld zu nehmen. Der Wald um die Ecke ist dann wohl die einfachere und kostengünstigere Alternative. Im allgemeinen wird ja relativ häufig dort alles weggeworfen, wo man steht oder geht. Es ist schlimm.“ Hoffentlich werden die Menschen vernünftiger und schmeißen nicht mehr so viel Müll in den Wald.