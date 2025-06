Wilfried aus Duisburg steigt aufs Motorrad – es sollte sein letzter Trip werden

Trotz seiner gesundheitlichen Verfassung, trotz seines Alters, trotz allem – Wilfrieds Herz schlägt noch immer für das Motorrad. Sein großer Traum war es, noch einmal eine Motorradtour durch Duisburg, Oberhausen & Co. zu unternehmen, auch wenn er dies nicht mehr alleine machen kann.

Auf Facebook teilt „Malteser Wohnen & Pflegen“ die berührende Geschichte. Wilfried ist 74 Jahre alt und ein begeisterter Biker. Sein gesundheitlicher Zustand lässt es leider nicht mehr zu, selbst auf das Rad zu steigen. Seit seiner Krebserkrankung wird Wilfried schon seit längerer Zeit in Duisburg ambulant betreut.

Wilfried ging auf Tour mit Motorradclub „Knieschleifer Duisburg“

Die ganze Zeit wünschte sich Wilfried jedoch noch ein letztes Mal, selbst aufs Motorrad zu steigen und eine Tour durch das ganze Ruhrgebiet zu machen. Um „noch einmal das Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern zu erleben“, wie „Malteser Wohnen & Pflegen“, bei Facebook mitteilt.

Ein Traum, der dank einiger herzensguten Menschen am Donnerstag (1. Mai) in Erfüllung gehen sollte. Zwar konnte Wilfried nicht selbst am Steuer sitzen, aber im Beiwagen einer Honda VT 125 Shadow losziehen. Er trat die Tour auch nicht alleine an, sondern mit dem Motorradclub „Knieschleifer Duisburg“, der Wilfried geholfen hat, seinen Wunsch zu erfüllen.

Es sollte eine unvergessliche Tour werden. Rund drei Stunden genoss Wilfried das Gefühl, noch ein letztes Mal den Fahrtwind in den Haaren zu spüren. Es ging über die Landstraßen von Duisburg, Oberhausen bis schlussendlich nach Bottrop zur „Grafenmühle“. Dabei handelt es sich um einen beliebten Treffpunkt für Biker.

Initiatorin bedankt sich für die Unterstützung

An der „Grafenmühle“ machte die Gruppe eine kurze Pause. Wilfried war von etlichen Motorrädern umgeben und unterhielt sich angeregt mit anderen Fachkundigen. „Es war alles dabei, was das Biker-Herz begehrt“, fasst „Malteser Wohnen & Pflegen“ zusammen.

„Das, was mich jedoch am meisten begeistert, ist, dass es so viele liebe Menschen und vor allem Fremde gibt, mit einem großen Herzen, die einem Todkranken ohne lange darüber nachzudenken, seinen letzten Wunsch erfüllt haben“, so die Initiatorin der Aktion.