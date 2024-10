Duisburg: Großeinsatz am „Weißen Riesen“ – hunderte Einsatzkräfte riegeln Hochhaus ab

Als Anwohner des berüchtigten „Weißen Riesen“ in Duisburg am Dienstagmorgen (29. Oktober) aus ihrem Fenster schauen, trauen sie ihren Augen nicht. Dutzende Mannschaftswagen der Polizei parken am Bürgermeister-Bongartz-Platz. Hunderte Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt der Stadt Duisburg haben das Hochhaus an der Ottostraße 58 bis 64 umstellt.

Dahinter steckt eine großangelegte Meldekontrolle der Stadt Duisburg. „Ziel der Aktion ist es, festzustellen, ob in dem Hochhaus Personen wohnen, die sich unberechtigt dort aufhalten und zum Beispiel Sozialleistungen beziehen, die ihnen nicht zustehen“, erklärt ein Stadt-Sprecher. Für die Anwohner kommen die Kontrollen aus dem Nichts – manche sind regelrecht verzweifelt.

Duisburg: Sozialleistungsbetrug im „Weißen Riesen“?

Im August hatte die Stadt noch mitgeteilt, dass 1.406 Personen in den 320 Wohnungen gemeldet sind. Etage pro Etage sollten die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen jede Wohnung abklappern, um zu überprüfen, ob sich noch weitere Personen hier aufhalten. „Mein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt, plötzlich sehe ich, wie jemand auf meinen Balkon leuchtet, schaue runter und denke, ich gucke nicht richtig. Alles voll mit Polizei und Ordnungsamt“, berichtet Anwohnerin Manuela Spitzweiser der „WAZ„.

Die Bewohnerin einer Wohnung des „Weißen Riesen“ im 13. Stock wollte nach eigenen Angaben mit ihrem Hund Gassigehen. Doch Anwohner dürfen ihre Wohnungen erst verlassen, wenn sie sich ausgewiesen haben. „Alles ist dicht, auf jeder Etage steht ein Polizist und kontrolliert“, sagt sie der Zeitung. Sie fürchtete, dass sie es wegen der großangelegten Aktion nicht pünktlich zur Arbeit schafft.

Neben dem Ordnungsamt unterstützen die Ausländermeldestelle, die Stadtkasse und die Stabsstelle für Sozialleistungsmissbrauch die Aktion. Auch zahlreiche Kräfte der Polizei sowie der Familienkasse und des Jobcenters sind vor Ort.