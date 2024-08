Duisburg: Gewitter mit üblen Folgen – viele Anwohner vermissen jetzt DAS

Was war denn da in Duisburg los! Das ungemütliche Wetter in NRW am Dienstag (13. August) mit Regen und Gewitter schlug in der Ruhrpott-Stadt besonders hart zu. Neben Regen kam auch Hagel in Duisburg herunter, einige Straßen wurden überschwemmt und waren teilweise gesperrt.

Auch wenn am Mittwoch (14. August) und Donnerstag (15. August) schon wieder eitel Sonnenschein in Duisburg herrschte, sind die Auswirkungen des Unwetters für einige Anwohner noch immer zu spüren. Viele vermissen einen wichtigen Gegenstand, der wohl den Wassermassen zum Opfer fiel.

Unwetter in Duisburg: Anwohner mit Hilferuf im Netz

In den sozialen Netzwerken wie Facebook helfen sich die Duisburger gerne, wann immer es geht. So wandten sich jetzt auch nach dem Unwetter einige Menschen ans Internet, um Hilfe zu bekommen. Der Regen am Dienstag hat demnach wohl einige Nummernschilder gespült. In einer Duisburger Facebookgruppe schreibt etwa ein Mann: „Guten Tag zusammen, wir haben unser Kennzeichen verloren. Falls es jemand findet XXX (Kennzeichen von der Redaktion anonymisiert).“

Auch interessant: US-Amerikaner testet in Duisburg Döner – beim ersten Bissen versteht er die Welt nicht mehr

Das genaue Kennzeichen hat zwar kein Kommentator gefunden, das Problem des Duisburgers scheint aber ein bekanntes zu sein. Auch Radio Duisburg hatte schon am Mittwoch auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, dass eine Frau alleine sieben Nummernschilder bei der Polizeiwache in Hamborn abgegeben hatte. Sie wurden wohl im Bereich der Fiskusstraße/Albert-Einstein-Straße angeschwemmt.

Duisburger erleichtert

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag tauschen sich Einwohner aus, wo noch überall Auto-Kennzeichen abhandengekommen sind. Eine Frau konnte ihr Nummernschild zum Beispiel bei der Polizei in Ruhrort abholen, wo es abgegeben wurde. „Vielen Dank an die Finder. Nun hatte mein Auto zwar Seepferdchen, aber das Nummernschild fehlte“, scherzt die Duisburgerin erleichtert.

Mehr aktuelle Nachrichten aus Duisburg:

Auch beim Straßenverkehrsamt in Duisburg sollen einige einsame Kennzeichen eingegangen sein. Wer also noch immer auf der Suche ist, sollte die örtlichen Polizeiwachen oder die Behörde kontaktieren.