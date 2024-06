Duisburg in neuem Ranking auf letztem Platz – doch Anwohner jubeln trotzdem

Ja, Duisburg ist nicht unbedingt für seine Schönheit und Reichtum bekannt. Dem sind sich die meisten Anwohner wohl auch längst bewusst. Jetzt landet die Pott-Stadt in einem Ranking sogar auf dem letzten Platz – doch für die Bürger ist das alles andere als schlimm.

Parkplätze sind in vielen Großstädten rar und teuer – für Autofahrer ein großes Ärgernis! Doch die Anwohner in Duisburg können aufatmen: Für sie gelten nämlich andere Gesetze! In Duisburg ist das Parken deutschlandweit doch tatsächlich am günstigsten.

Autofahrer in Duisburg dürfen sich freuen

Duisburg landet auf dem letzten Platz des Rankings! Damit ist sie die Stadt mit den günstigsten Parkplätzen. Es wurden 134 Parkplätze verglichen und ein durchschnittlicher Preis von 0,47 Euro pro Stunde ermittelt, wie der Blog „Reisewelt“ berichtet.

Generell ist das Parken in NRW vergleichsweise günstig. In Wuppertal (123 Parkplätze), Bochum (84 Parkplätze) und Essen (168 Parkplätze) zeigt das Ranking einen durchschnittlichen Preis von 0,83 Euro für das Parken. Bedeutet: Die vier günstigsten deutschen Städte zum Parken liegen alle in NRW! Aber auch Autofahrer in Dresden haben mit einem durchschnittlichen Preis von 1,17 Euro pro Stunde bei 179 verglichenen Parkplätzen gut lachen.

HIER zahlen Autofahrer am meisten für das Parken

Am teuersten ist das Parken übrigens in München – zumindest, wenn es um die Parkplätze in der Innenstadt geht. Überraschend dürfte das wohl für die meisten nicht sein. Die Auswertung von 257 Parkplätzen in der Münchner Innenstadt zeigt, dass eine Stunde Parken hier im Durchschnitt 3,26 Euro kostet. Das hat die Analyse von „Reisewelt“ ergeben. In dieser wurden die stündlichen Parkgebühren der Innenstadtparkplätze von Deutschlands 17 größten Städten erhoben und miteinander verglichen.