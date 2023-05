Duisburg: Horror auf Spielplatz! Masken-Mann schießt mit Softair-Pistole auf Kinder

Unglaublicher Vorfall in Duisburg! Bereits am Samstagnachmittag (13. Mai) spielten zwei Kinder (8, 9) gegen 17 Uhr auf dem Spielplatz am Franz-Lenze-Platz im Stadtteil Vierlinden. Plötzlich stand ihnen ein maskierter Jugendlicher gegenüber und bedrohte sie mit einer Softair-Pistole.

Die Kinder konnten vor dem Unbekannten in Richtung der Frankenstraße in Duisburg fliehen. Doch noch bevor die beiden außer Sichtweite des Maskierten waren, feuerte er mehrere Schüsse in Richtung der Kinder ab.

Duisburg: Achtjähriger durch Schüsse verletzt

Während das neunjährige Kind erfolgreich fliehen konnte, wurde der Achtjährige am Arm von mindestens einer der Softair-Kugeln erwischt, berichtet die Polizei Duisburg am Montag (15. Mai) in einer Mitteilung. Neben einer Abdruckstelle trug er auch Schmerzen davon.

Kurz nach dem Angriff flüchtete der unbekannte Schütze. Durch eine weiße Maske mit Schnurrbart (ähnlich einer Maske aus der Netflix-Serie „Haus des Geldes“), die er die ganze Zeit auf hatte, blieb er dabei unerkannt. Dennoch konnten die beiden Kinder bei der alarmierten Polizei eine Personenbeschreibung abgeben. Demnach trug der Angreifer einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarz-weiße Schuhe mit einem „Jordan“-Logo sowie Handschuhe.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang sowie zum flüchtigen Angreifer liefern können. Du warst am Samstag gegen 17 Uhr in der Nähe des Spielplatzes unterwegs und hast etwas beobachtet? Dann melde dich beim Duisburger Kriminalkommissariat 34 per Telefon unter 0203 2800.

Weitere News:

Auch die Königsgalerie in Duisburg versetzt die Anwohner aktuell in Sorge. Denn im Mai hat schon wieder ein Geschäft das Einkaufszentrum verlassen. Der Leerstand nimmt hier langsam Überhand. Nicht nur die Anwohner, sondern auch der Center-Manager gerät immer mehr in Sorge. Welches Geschäft nun dicht gemacht hat und welchen Verdacht die Duisburger hegen, das erfährst du hier >>>.