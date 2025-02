Duisburger schubst Mann auf offener Straße – wenige Tage später ist er tot

Trauriges Update aus Duisburg! Ein Streit vor einem Lokal auf der Sittardsberger Allee war in der Nacht zu Samstag (1. Februar) völlig eskaliert. Ein 29-jähriger Duisburger ging auf einmal auf einen Mann aus Moers los und schubste ihn auf offener Straße. Der 41-Jährige schlug so verheerend mit dem Kopf auf dem Boden auf, dass er in Lebensgefahr schwebte.

Wenige Tage später musste die Polizei Duisburg am Montagnachmittag (3. Februar) eine traurige Meldung verkünden. Der Moerser erlag zum Wochenanfang seinen Verletzungen.

Duisburger flüchtet nach Streit

Wie Zeugen später aussagten, hatten sich die beiden Männer zunächst an einem Lokal verbal gestritten, bevor die Situation schlagartig eskalierte. Sie alarmierten die Polizei und den Rettungswagen. Doch nur kurz nachdem der 29-Jährige sein Gegenüber mit verheerenden Folgen gestoßen hatte, ergriff er die Flucht.

+++ Duisburg: Hinrichtung auf offener Straße – Polizei meldet sich mit Bitte zu Wort +++

Doch er sollte nicht lange auf freiem Fuß bleiben. Denn noch in derselben Nacht stellte sich der Duisburger auf der Polizeiwache Buchholz. Die Beamten fackelten nicht lange und ließen dem jungen Mann mehrere Blutproben entnehmen, denn der Verdacht lag nahe, dass der 29-Jährige Alkohol, Drogen oder Medikamente konsumiert haben könnte.

Mann aus Duisburg blüht Strafverfahren

Ihm blüht jetzt ein Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Noch sind einige Fragen ungeklärt. So etwa, worüber sich die beiden Männer vor dem Lokal in Duisburg stritten und ob sie sich kannten. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Weitere aktuelle News aus Duisburg:

Am Samstag kam es in Duisburg aber zu einer weiteren blutigen Szene. Ein bislang unbekannter Täter soll einen 51-Jährigen mit einem Messer so schwer angegriffen haben, dass der Mann noch immer in Lebensgefahr schwebt. Noch sind auch in diesem Fall viele Fragen offen. Mehr dazu liest du hier >>>.