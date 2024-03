Duisburg: Maskierte bedrohen Familie – plötzlich fallen Schüsse!

Eine Familie aus Duisburg erlebte am frühen Montagmorgen (11. März) den Horror! Plötzlich sah sie sich vier maskierten Unbekannten gegenüber, die ihre Haustür aufgebrochen und ihre Wohnung gestürmt hatten. Doch das mit diesen nicht zu spaßen sein würde, war der Familie relativ schnell klar, denn plötzlich bedrohten die Tatverdächtigen sie mit einer Waffe.

Was wie eine Szene aus einem Actionfilm klingt, war für die Mieter einer Wohnung auf der Wanheimer Straße Ecke Kulturstraße am Montagmorgen bittere Realität. Auch Nachbarn der Duisburger Familie dürften gegen 3.40 Uhr in der Früh aus dem Schlaf gerissen worden sein. Denn nebenan fielen plötzlich Schüsse!

Duisburg: Polizei tappt im Dunkeln

Sollte es ein Raubüberfall werden? Oder was suchten die vier Unbekannten ansonsten in der Duisburger Wohnung? Diesen Fragen geht derzeit die Polizei nach. Noch ist vollkommen unklar, was die Maskierten in der Familien-Wohnung zu suchen hatten. Bei ihrem Einbruch wurde nichts gestohlen.

Bei den Schüssen, die einer der Tatverdächtigen abfeuerte, soll es sich laut aktuellem Ermittlungsstand um Warnschüsse gehandelt haben. Verletzt wurde dabei niemand. Nur kurz nach ihrem Einbruch sollen die vier Maskierten dann schon wieder die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben. Die Polizei steht deshalb vor einem großen Rätsel.

Ermittler bitten um Hinweise

Da die Unbekannten maskiert waren, konnte die Familie keinerlei Angaben zu ihnen abgeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit allen Hinweisen nach.

Du wohnst in der Nachbarschaft der Duisburger Familie und bist am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr von den Schussgeräuschen wach geworden? Oder hast du ansonsten verdächtige Beobachtungen im Gebiet Wanheimer Straße oder Kulturstraße gemacht und vielleicht sogar die Tatverdächtigen bei ihrer Flucht gefilmt oder fotografiert? Dann melde dich per Telefon bei der Kripo unter der Telefonnummer 0203 2800.