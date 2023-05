Duisburg: Nach Schüssen in Bordell – jetzt sucht die Polizei nach DIESEM Mann

Anfang Mai erschütterten Schüsse ein Bordell in Duisburg. Ein Mann wurde getroffen und schwer verletzt. Der Täter flüchtete.

Jetzt hat die Duisburger Polizei Fahndungsfotos vom mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Wer hat diesen Mann gesehen?

Duisburg: So kam die Polizei an die Bilder

Am Dienstag, den 2. Mai, gegen 2.10 Uhr hatte eine Person in einem Bordell an der Julius-Weber-Straße in Duisburg das Feuer eröffnet. Mehrere Schüsse trafen unter anderem einen 44-Jährigen in den Oberschenkel. Dieser musste sofort in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden.

Der Tatverdächtige soll mit einer kleinkalibrigen Schusswaffe gezielt haben. Dann verschwand er. Doch nun sind Foto von ihm aufgetaucht. Diese soll er von sich selbst geschossen und dann verschickt haben. So fielen sie nun der Kriminalpolizei in die Hände.

So sieht der Gesuchte aus

Jetzt liefert die Kripo auch weitere Informationen zu dem Verdächtigen. Bei ihm soll es sich um einen Mann von circa 30 Jahren und einer Größe von etwa 1,60 Meter mit dunkelblonden Haaren handeln. Er soll zur Tatzeit eine Jeans und eine braune Lederjacke getragen haben und könnte sich möglicherweise im Gesicht verletzt haben und davon noch Narben tragen.

So sieht der Tatverdächtige aus Duisburg aus. Foto: Polizei Duisburg

Die Polizei mutmaßt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen albanischen Staatsbürger handeln könnte. Bisher konnte sie den Mann allerdings nicht identifizieren. Deshalb nun die Fotofahndung.

Duisburg: Vorsicht ist geboten

Nun die wichtigen Fragen: Hast du die beschriebene Person gesehen? Kannst du Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Oder kennst du vielleicht Kontaktpersonen? Dann melde dich unverzüglich bei der Mordkommission unter der Telefonnummer 0203 2800.

Aber Vorsicht! „Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!“, warnt die Duisburger Polizei. Deshalb solltest du in dringenden Fällen lieber gleich den Notruf unter 110 wählen.