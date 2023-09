Duisburg: Heftiger Unfall – Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

In Duisburg kam es am Montagmittag (11. September) zu einem heftigen Unfall. Dabei ist eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Radfahrerin handelt es sich um eine ältere Dame, die mit ihrem E-Bike unterwegs war.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand hat die ältere Dame auf einer Straße in Duisburg ein abbiegendes Auto übersehen und infolgedessen kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Duisburg: Hier kam es zum Unfall

Der schwere Unfall ereignete sich am Montagmittag (11. September) gegen 12.50 Uhr an der Einmündung Margaretenstraße / Friedrich-Alfred-Allee. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war eine 82-jährige Seniorin mit ihrem E-Bike von der Friedrich-Alfred-Allee kommend in Richtung Kalkweg unterwegs. Unglücklicherweise übersah die ältere Dame dabei einen von rechts kommenden Renault.

Da der Renault vorfahrtsberechtigt war und die Seniorin scheinbar auch nicht sah kam es zu einem schweren Zusammenstoß. Aufgrund des Unfalls stürzte die Frau und verletzte sich schwer.

Die 82-jährige Seniorin wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt. Nach der ersten Behandlung wurde die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Für den 65-jährigen Renault-Fahrer waren Opferschützer der Polizei Duisburg vor Ort und kümmerten sich um den Autofahrer. Den ganzen Sachverhalt des schweren Unfalls nahm ein Spezial-Team der Polizei Essen für schwere Verkehrsunfälle vor Ort auf.