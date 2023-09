Duisburg: Mann (28) niedergestochen ++ Täter auf der Flucht ++ Polizei sucht SIE

Brutale Auseinandersetzung am Samstagabend (9. September) in Duisburg. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, sind gegen 22.45 Uhr zwei Opel-Fahrer an einer Tankstelle am Kreuzacker aneinandergeraten.

Plötzlich sei ein Beifahrer ausgestiegen und habe mit einem Messer auf einen der beiden Streithähne (28) eingestochen. Der 28-Jährige ging mit schweren Verletzungen zu Boden. Danach machte sich der Messer-Stecher aus dem Staub. Die Polizei sucht jetzt nicht nur nach dem Täter, sondern auch nach einer wichtigen Zeugin.

Duisburg: Messer-Attacke an Tankstelle – Mordkommission ermittelt

Es geschah in Sekundenbruchteilen. Wie es zur Eskalation kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Der Beifahrer (29) des Opfers sagte aus, dass er den Grund für den Konflikt der beiden Opel-Fahrer nicht ausmachen konnte, weil er kein Türkisch verstehe und der Streit auf dieser Sprache ausgetragen worden sei.

Der 29-Jährige sagte aus, dass der Tatverdächtige nach der Messer-Attacke zurück in einen Opel-Astra gestiegen und gemeinsam mit dem Fahrer Richtung Toeppersee geflüchtet sei. Während die Polizei erfolglos nach dem Opel fahndete, kam der 28-Jährige nach einer Erstversorgung am Tatort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

So wird der Messer-Stecher beschrieben

Die Polizei Duisburg bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Er wird folgendermaßen beschrieben:

18 bis 25 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

kurze, dunkle Haare

kräftige Statur

Zur Tatzeit habe er ein helles T-Shirt und eine kurze, blaue Jeans getragen.

Mehr Themen:

Entscheidende Hinweise erhofft sich eine eingesetzte Mordkommission der Duisburger Polizei von einer Radfahrerin, die zum Zeitpunkt der Tat in unmittelbarer Nähe gewesen ist. Du fühlst dich angesprochen oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer: 0203 2800.