Duisburg: Fußgänger entdeckt zwei Autos nach heftigem Crash – das eine ist leer, im anderen liegt eine Leiche

Schrecklicher Fund in Duisburg! Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) machte ein Passant beim Gassigehen mit seinem Hund eine echte Horror-Entdeckung. In der Friedrich-Alfred-Allee fand er zwei verunfallte Autos vor – der eine Wagen war leer. In dem anderen befand sich eine männliche Leiche.

Was ist in Duisburg in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag nur passiert? Der roten Audi und der ausgebrannten Citroen Berlingo stellen die Polizei vor ein Rätsel.

Duisburg: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Der rote Audi stand am Ende der Sackgasse (Nähe Wasserskianlage und der Sportschule Wedau) frontal vor einem Baum. Die Front war deformiert und eingedrückt. Mysteriös: Vom Fahrer fehlte weit und breit jede Spur! Der ausgebrannte Citroen Berlingo stand in unmittelbarer Nähe zum Audi auf dem Gehweg. Im Fahrzeug wurde eine männliche Leiche auf dem Fahrersitz aufgefunden.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Wie es zu dem Geschehen kam und wer beteiligt war, ist bislang noch völlig unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Duisburg auf Nachfrage von DER WESTEN. Auch ein Suizid kann in diesem Fall nicht komplett ausgeschlossen werden.

Duisburg: Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Die Ermittler suche jetzt Zeugen. Hast du rund um die Örtlichkeit in der Nacht zum Sonntag (etwa zwischen 2 bis 7 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht? Hast du möglicherweise verletzte Personen weglaufen sehen oder kannst du Angaben zu beteiligten Personen machen? Sind dir die beiden Autos (beispielsweise aufgrund ihrer Fahrweise) in den umliegenden Straßen aufgefallen? Hast du den Citroen brennen sehen?

Weitere Nachrichten und Themen auf unserem Portal:

Hinweise nimmt das Duisburger Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203-2800 entgegen.