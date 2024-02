Duisburg: „Let’s Dance“ Kandidat Tony Bauer bei Comedy-Auftritt – plötzlich hält das Publikum den Atem an

In Duisburg kennt Tony Bauer wahrscheinlich jeder und bald wohl auch in ganz Deutschland. Der 27-Jährige macht bei der 17. Staffel der RTL-Tanzsendung „Let’s Dance“ mit. Doch bevor es auf das Parkett geht, trat er noch auf einer ganz anderen Bühne auf.

Tony Bauer ist nämlich Comedian und bringt seit einigen Jahren Menschen mit seinen Gags zum Lachen. Kurz vor dem „Let’s Dance“-Start (23. Februar) ließ es sich der Komiker auch nicht nehmen, nochmal in seiner Heimat vorbeizuschauen. In der Show „Nightwash“ traten am 15. Februar insgesamt sechs Standup-Comedians auf, doch für den wohl magischsten Moment sorgte Tony Bauer.

Duisburg: Tony Bauer macht seine Schwäche zur Stärke

Sein Programm ist oftmals sehr persönlich, denn in seiner Kindheit hatte Bauer nur selten etwas zu Lachen. Bis zu seinem 18. Lebensjahr war er regelmäßig im Krankenhaus, lag mehrere Monate im Koma und wusste lange nicht, ob er jemals ein normales Leben führen würde. Mit etwa 12 Jahren bekam Tony Bauer die Diagnose Kurzdarmsyndrom. Auch heute muss er einen Rucksack 17 Stunden am Tag mit sich tragen, der ihn mit über Schläuche künstlich ernährt.

„Am Anfang hat mir ein Freund gesagt, dass ich meine Geschichte in meine Gags einbauen soll. Weil wenn die Zuschauer den Rucksack sehen und nicht wissen, was er zu bedeuten hat, dann lenkt das nur ab. Irgendwie ist dann aus der größten Schwäche meine größte Stärke geworden. Es ist einfach ein Wiedererkennungswert, den die Leute mit mir verbinden“, verrät Tony Bauer gegenüber DER WESTEN.

Plötzlich herrscht Stille

Doch in Duisburg passierte etwas, womit selbst Tony Bauer nicht gerechnet hätte. „Ich habe meine Krankheit erklärt und plötzlich ruft jemand aus dem Publikum: ‚Hey Bro, ich habe das Gleiche.‘ Das ist ja mega selten und auf einmal hebt sie ihren Rucksack hoch und hat tatsächlich genau die gleiche Krankheit wie ich.“

Bei Comedy-Auftritten wird das Publikum immer gerne miteinbezogen. In einer Show wie „Nightwash“ ist die Zeit der Künstler natürlich begrenzt, sodass Tony Bauer zunächst von der Situation, aber auch seinen Gefühlen überrannt wurde. „Als sie das gesagt hat, war kurz Stille, weil alle gemerkt haben, dass es gerade ein besonderer Moment war. Wäre es meine eigene Show gewesen, hätte ich, glaube ich, geweint und voll viele Interaktionen mit ihr gemacht. Vom Lacheffekt war es gestern nicht das Größte, was ich gespielt habe, aber es war mit Abstand eine der wichtigsten Shows, weil ich das erste Mal gemerkt habe, dass meine Worte anderen Leuten etwas gibt.“

Bei der anschließenden Autogrammstunde hätte Tony Bauer nochmal die Gelegenheit gehabt, in den persönlichen Austausch mit seinem weiblichen Fan zu kommen. Sie habe extra nur wegen ihm ein Ticket für die Show gekauft. Worte, die dem Comedian aus Duisburg erneut mitten ins Herz trafen.