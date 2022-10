Duisburg: Lehrerin mit Traum für Problem-Klasse – „Am Anfang dachte ich ‚Scheiße‘!“

Es ist ein zusammengewürfelter Haufen aus Sitzengebliebenen, Schwänzern und Beinahe-Abgängern, der Ende September im Stuhlkreis im Norden von Duisburg sitzt. Für sie wird das laufende Schuljahr darüber entscheiden, ob sie ihren Hauptschulabschluss bekommen oder nicht. Und das wiederum wird großen Einfluss auf ihre berufliche Laufbahn haben.

Ihre Lehrerin kämpft um die Klasse und um jeden einzelnen Schüler. Sie will das Jahr gleich mit einem positiven Schub für deren Selbstbewusstsein beginnen. Dafür hat sie die Klasse für das Projekt eines Jugendzentrums in Duisburg angemeldet. DER WESTEN war vor Ort und hat sich das vielversprechende Projekt angesehen.

Duisburg: Schüler testen Grenzen der Demokratie im Workshop

Der Theaterworkshop „Demokratie, Autokratie, Monarchie, Diktatur….war da noch was, oder kann das weg?“ findet in der letzten Septemberwoche im Kiebitz statt. Das Internationale Jugend- und Kulturzentrum Kiebitz e.V. an der Marienstraße bietet damit der Abschlussklasse der Justus-von Liebig-Sekundarschule die Möglichkeit, sich im Improvisationstheater auszuprobieren.

Die Idee des Theaterstücks ist, politische Führungskonzepte wie beispielsweise Diktatur, Demokratie, Anarchie und Kommunismus zu veranschaulichen. Die Schüler spielen selbsterdachte Szenen, in denen sie Machtausübung, Unterdrückung, aber auch Freiheit anhand teils alltäglicher Situationen darstellen. Zum Schluss wollen sie ihre ganz persönlichen Wünsche für ihre eigene Zukunft mit dem Publikum und miteinander teilen.

Duisburg: Demokratie-Workshop für Schwänzer und Sitzenbleiber

Diesen Workshop zu leiten ist keine leichte Aufgabe für Lene Harlan und Kaspar Küppers. Denn die Klasse besteht aus vielen Sitzenbleibern und Schwänzern, die jetzt ihre letzte Chance bekommen, ihren Hauptabschluss zu schaffen. Viele kennen sich erst seit dem Sommer, darum gibt es noch keine spürbare Gruppendynamik.

Kaspar Küppers kommt ursprünglich vom Oberhausener Theater und gibt seit 17 Jahren derartige Workshops. Lene Harlan hingegen ist Sozialpädagogin und später erst zum Theater gekommen. Es ist ihr zweiter Workshop im Kiebitz. „Dass sie hier die Chance haben, mit dem Theater in Berührung zu kommen, ist etwas Besonderes“, findet Leiter Küppers.

Kursleiterin: „Alleine würden wir das nicht schaffen“

Nach dem ersten Tag haben sich bereits viele krankgemeldet oder sind danach einfach nicht mehr erschienen. Ein harter Kern aus circa 20 Schülern ist allerdings geblieben. Jeden Tag um 9 Uhr beginnt die Gruppe mit ein paar Aufwärmübungen. Dabei geht es vor allem darum, das laute Sprechen zu üben, das für das Schauspiel auf der Bühne unerlässlich ist. Teambuilding ist ebenfalls wichtig, damit alle an einem Strang ziehen und bei der Präsentation am Freitag zeigen können, was sie gelernt und erarbeitet haben.

Am Mittwoch ist die Gruppe noch nicht ganz so motiviert. Das sollte sich aber bald ändern. Foto: Marie Bonnet

Sich in so einer großen Gruppe Gehör zu verschaffen, kann sich von Zeit zu Zeit etwas schwierig gestalten. Darum sind die Kursleiter froh, den Workshop zu zweit zu halten. „Alleine würden wir das auch nicht schaffen“, ist sich Lene Harlan sicher. Auch Karin Kümmerlein von der Peter-Klöckner-Stiftung, der Hauptsponsor des Kiebitz, bemerkt bei ihrem Besuch, dass die Schüler Schwierigkeiten mit der „Impulskontrolle“ haben: „Damit haben die noch zu kämpfen.“

Das wünschen sich die Schüler

Der Tag ist dann plötzlich „sehr emotional“ für Lene Harlan. Ihr und ihrem Kollegen gelingt endlich der Durchbruch bei ein paar Schülern. „Eine wollte erst gar nicht mitmachen. Und dann hält sie mir plötzlich ihren Zettel mit Wünschen vor die Nase. Eine andere fragte mich, ob ich mit auf die Bühne käme und hat dann ihre Wünsche vorgetragen.“ Das beeindruckt und berührt die Kursleiterin sehr.

Viele wünschen sich Glück, Liebe, Freiheit und Frieden. Besonders auffällig ist, dass sich die meisten gerne eine eigene Familie gründen und einen guten Job wollen, mit dem sie genug Geld verdienen, um sie zu ernähren.

Ein Tag später kristallisiert sich dann heraus, was die Schüler vor Publikum zeigen wollen. Es ist deutlich zu spüren, dass die Teilnehmer ruhiger geworden sind und sich mehr auf die gemeinsame Agenda konzentrieren. „Die sind kaum wiederzuerkennen“, meint auch Susanne Budde, stellvertretende Geschäftsführerin des Kiebitz.

Positives Fazit nach Projektwoche

Die Aufführung am Freitag läuft bis auf eine leichte Unstimmigkeit zwischen den „Schauspielern“ problemlos ab. Auch die Lehrerin Sonja Dargazanli ist ganz überrascht und stolz auf ihre Klasse. „Ich hatte schon befürchtet, dass am Ende nur noch neun kommen.“

Nach der Vorstellung sind alle sehr stolz auf sich, auch die Lehrerin (rechts) erkennt ihre Schüler kaum wieder. Foto: Marie Bonnet

Doch von den anfangs 30 sind immerhin 20 übrig. „Am Anfang dachte ich noch ‚Scheiße‘, ob die das packen? Aber sie haben wirklich durchgehalten“, lobt sie. Ihr größter Wunsch wäre es, den Schülern am Ende des Schuljahres ihr Abschlusszeugnis überreichen zu können.

Und wie hat es den Schülern am Ende gefallen? „Das hat echt Spaß gemacht“, sagt ein Schüler in der Feedbackrunde nach dem Workshop im Kiebitz. Obwohl ihnen die morgendlichen Aufwärmübungen etwas lästig oder kindlich erscheinen, gehen die meisten mit einem positiven Gefühl aus der Woche. Einer geht sogar so weit zu sagen: „Ich glaube, wir sind als Klasse zusammengewachsen.“