Duisburg: Explosion in der Nacht! Täter hatten DIESES Ziel

Schock in Duisburg!

In der Nacht zu Montag (3. Oktober) riss eine Explosion die Menschen aus dem Schlaf! Die Polizei sucht nach den Unbekannten, die für die erschreckenden Szenen in Duisburg verantwortlich sind.

Duisburg: Anwohner melden Explosion in Hamborn-Röttgersbach

Bei der Polizei in Duisburg gingen in den frühen Montagmorgenstunden mehrere Anrufe ein. Gegen 2.45 Uhr riss ein Explosionsgeräusch die Bewohner in Röttgersbach im Stadtteil Hamborn aus dem Schlaf.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderem: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Gleichzeitig beobachteten Augenzeugen zwei Personen vor dem Eingang der Filiale der Volksbank-Rhein-Ruhr auf der Pollerbruchstraße.

In Duisburg riss eine Explosion die Anwohner aus dem Schlaf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Justin Brosch

Laut Polizei sollen die Unbekannten die Geldautomaten mit Sprengstoff zerstört haben. Ihnen gelang es nach der Tat auf einem Roller in Richtung Walsum zu fliehen.

Weitere News aus der Umgebung:

Essen: Außergewöhnliche Bäckerei eröffnet – hier können Kunden viel sparen

Bochum: Alarm an Schule ++ Großeinsatz der Feuerwehr ++ Fünf Schüler im Krankenhaus

Dortmund: Frau (18) wird durch die Luft geschleudert – Lebensgefahr!

Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen

Seither steckt die Polizei Duisburg in den Ermittlungen. Bei der Sprengung entstand ein Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist bisher unklar. (neb)