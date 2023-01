Duisburg: Leiche in Kleingartenverein gefunden! Wer kennt diesen Mann?

Horror-Fund in Duisburg! Ein Zeuge hat am 21. Dezember in einem Kleingartenverein an der Koloniestraße in Neudorf eine Leiche gefunden. Gegen 11 Uhr hat er die Polizei alarmiert. Und die steht jetzt vor einem Rätsel.

Eine Obduktion hat bereits ergeben, dass der Tote aufgrund einer Unterkühlung verstorben ist. Bisher konnte die Polizei Duisburg die Leiche nicht identifizieren.

Duisburg: Wer kennt den Toten aus Neudorf?

Deshalb bittet sie jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe, fragt: Wer kennt den Toten aus Neudorf? Er ist 1,65 Meter groß, wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.

Der Mann hatte zum Zeitpunkt seines Auffindens blaue Augen, sehr kurze braune Haare und eine schlanke Statur.

Er trug ein dunkles T-Shirt und eine Jogginghose, hatte an seiner Brust zwei EKG-Marken kleben. Die Kripo Duisburg bittet unter 0203 2800 um Hinweise.