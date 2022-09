Duisburg: Treiben Feuerteufel ihr Unwesen? Mysteriöse Brandserie beschäftigt die Ermittler

Am vergangenen Wochenende, 16. bis 18. September, musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen in Duisburg anrücken.

Ein bitterer Verdacht tut sich den Einsatzkräften auf: Treibt ein Feuerteufel in Duisburg sein Unwesen?

Duisburg: Feuerwehr zu mehreren Einsätzen alarmiert

Allein am vergangenen Wochenende fielen mehrere Autos, ein Altkleidercontainer und ein Wohnwagen in Duisburg den Flammen zum Opfer. Laut Polizei erstreckten sich die verschiedenen Einsätze über den Norden und Westen der Stadt.

Die Serie begann mit dem brennenden Vorderreifen eines Dacias am Freitagabend, 16. September, um 23:20 Uhr. Am darauffolgenden Morgen gingen auf einem Brachgelände an der Friedrich-Ebert-Straße etwa 22 Autoreifen in Flammen auf.

Auch am Sonntag, 18. September, mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken. Erneut brannten mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Wohnwagen. Personen kamen bei keinem der Feuer zu Schaden.

Polizei setzt auf Zeugenaussagen

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Bisher sei nicht klar, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. Zeugen können sich unter Telefonnummer 0203 2800 an die Polizei in Duisburg wenden. (neb)