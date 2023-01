Duisburg: Schreckliche Tragödie! Mann (21) kracht mit Roller gegen Lkw – tot!

Tödliches Unglück in Duisburg! Am Mittwochmorgen (11. Januar) ist ein Rollerfahrer gestorben. Der 21-jährige Mann fuhr frontal in das Heck eines geparkten Lastwagens, wie die Duisburger Polizei mitteilte.

Schwer verletzt brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Unfallstelle blieb über Stunden gesperrt. Nähere Angaben zu den Hintergründen sind noch nicht bekannt.

Unfall an der Wiener Straße! In Duisburg-Neumühl ist am frühen Mittwochmorgen gegen 5.00 Uhr ein Auffahrunfall geschehen. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Roller hinten in einen geparkten Lkw rein.

Dabei verletzte sich der junge Mann lebensgefährlich. Der hinzugerufene Rettungsdienst schaffte es noch, ihn lebend in ein Krankenhaus einzuliefern. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb der Verletzte dort.

Duisburg: Polizei tappt im Dunklen

Nach dem Unglück war ein Verkehrsunfallteam der Polizei den ganzen Morgen im Einsatz. Sie sicherten Spuren, riegelten die Unfallstelle ab und versuchten bereits den Hergang der Tragödie zu rekonstruieren. Die Straße blieb noch für etliche Stunden gesperrt.

Seelsorger betreuten die Angehörigen des Toten und beistehende Zeugen.

Die Polizei konnte bisher noch keine Hinweise dazu entdecken, wieso der Rollerfahrer in den Lkw gerast war. Ob er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte oder vielleicht auch unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte – das alles wird nun Teil der Ermittlungen sein.