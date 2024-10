Duisburg: MSV-Fans trauern! Bekannter Anhänger verstorben – „Ruhe in Frieden, Legende“

Er ist eine absolute Ikone unter den Fans in Duisburg, ist auch bei gegnerischen Anhängern beliebt und respektiert. Jetzt ist Danny Wustlich, bekannt aus der ARD-Doku „Traditionsvereine nach dem Absturz“, mit nur 53 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Viele MSV-Fans trauern um den Mann, der mit kecken Sprüchen Zigtausende begeisterte.

„Ich gehe seit meinem 14. Lebensjahr zum MSV. Einen anderen Verein gab es nicht. Erstmal bin ich mit einem Freund hingefahren, dann mit meinem Opa. Erst auf der Tribüne, nachher mit meinem Vater in der Kurve. Was heute die moderne Ultra-Szene ist, waren wir früher in der Kurve“, erzählte Wustlich noch in der ARD-Doku über seine Fan-Anfänge beim MSV Duisburg.

Duisburg: MSV-Fans trauern! Bekannter Anhänger verstorben

Für ihn war früher alles besser, die Tradition habe eine größere Rolle gespielt: „Da biste auswärts zehn, zwölf Stunden gefahren. Haste den Arsch voll gekriegt und bist dann nachhause. Herrlich, einfach geil“, sagt er in typischem Pott-Deutsch. Legendär auch sein Ausflug an die Mittellinie während eines Spiels gegen Hassgegner Rot-Weiß Essen, in dem er das MSV-Trikot hinlegte und es anbetete.

Und auch, wenn sein MSV in den letzten Jahren sportlich nichts zu lachen hatte und heute nur Regionalliga spielt, ist er bis zum Schluss seiner „Liebe“, wie er den Verein nannte, treu geblieben: „Du hast dir ja den Verein ausgesucht. Du wechselst ja auch nicht nach sechs Jahren die Frau, wenn die mal ein Bein verliert.“

Auf X twittern zahlreiche MSV-Fans um ihren Danny. Auch Anhänger anderer Klubs zeigen sich traurig und bestürzt. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ruhe in Frieden. Einer, der für seinen MSV durch dick und dünn ging.“

„Dass er seinen Herzensverein am absoluten Tiefpunkt so sehen musste, tut mir auch schon weh. Ruhe in Frieden.“

„RIP, Legende!“

„Nach Oberhausen haben wir noch ein Bier bei ihm gekauft.“

„Er hat halt in so schönen Worten so viele der Gefühle, die ich für den MSV habe, ausgedrückt.“

Danny Wustlich war ein Pott-Original durch und durch. Möge er in Frieden ruhen…