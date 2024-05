Duisburg: Bluttat nahe Hauptbahnhof – mehrere Opfer niedergestochen

Brutale Auseinandersetzung am späten Sonntagabend(19. Mai) in Duisburg. Nach Informationen von DER WESTEN kam es gegen 21 Uhr zu einem heftigen Streit zwischen zwei Personengruppen in der Averdunk-Passage in der Königstraße.

Darin waren ersten Ermittlungen der Beamten mindestens zehn Menschen beteiligt. Dabei zückte offenbar mindestens einer der Beteiligten ein Messer. Polizei und Rettungsdienst eilten mit einem Großaufgebot, als die Lage am Tatort nahe dem Duisburger Hauptbahnhof eskalierte.

Duisburg: Opfer in Lebensgefahr

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Mehrere Beteiligten hatten Schnittwunden erlitten. Ein Mann war so schwer verletzt, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, so ein Sprecher der Polizei Duisburg.

Mehr aus Duisburg: Holländer besucht erstmals Ruhrpott-Stadt – sein Urteil ist vernichtend

Die Rettungskräfte kümmerten sich sofort um den Mann und die weiteren Schwerverletzten. Anschließend kamen die Opfer der Auseinandersetzung mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. Wie viele Beteiligte tatsächlich Verletzungen davongetragen hatten, ist unklar. Denn Zeugen zufolge sollen mehrere Personen vom Tatort geflohen sein, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Polizei ermittelt nach einer brutalen Auseinandersetzung in Duisburg. Foto: WTVnews

Weiteres Opfer entdeckt

Nach Informationen von DER WESTEN wurde kurze Zeit später noch ein weiteres Opfer am Sonnenwall gefunden. Es besteht der Verdacht, dass seine Verletzungen im Zusammenhang mit dem Streit an der Königsstraße stehen könnten.

Mehr Themen:

Laut Polizei Duisburg konnte noch am Abend ein erster Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Spurensicherung dauerte bis tief in die Nacht hinein. Bisher ist völlig unklar, was hinter dem bewaffneten Streit an der Königsstraße steckt und ob sich die Beteiligten vorher kannten. Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.