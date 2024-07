Duisburg: Türkei-Fans feiern Sieg – plötzlich wird zur Eisenstange gegriffen! ++ Ein Verletzter

Die ausgelassene Feierstimmung der Türkei-Fans nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Österreich am Dienstagabend (2. Juli) wurde noch in der Nacht von einem schrecklichen Vorfall überschattet. Denn am Rande der Feierlichkeiten soll im Stadtteil Marxloh in Duisburg ein Streit dermaßen eskaliert sein, dass laut Informationen von DER WESTEN plötzlich eine Eisenstange zum Einsatz kam.

Die Polizei Duisburg bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass es in der Nacht zu Mittwoch (3. Juli) einer üblen Tat kam, die einen Verletzten forderte. Wie ein Sprecher am Morgen angibt, laufen die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf Hochtouren. Weitere Angaben kann er derzeit noch nicht machen. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall noch in der Nacht übernommen.

Duisburg: Person landet im Krankenhaus

Auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh soll der Streit eskaliert sein. Wie viele Personen daran beteiligt waren, ist nicht bekannt. Dieser Redaktion liegen allerdings Bilder einer Eisenstange vor, die bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen sein soll. Wie schwer, ist bis dato noch unklar.

Die Polizei teilte allerdings in einer Mitteilung vom frühen Mittwochmorgen mit, dass eine Person verletzt sei und „mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht“ wurde.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch in der Nacht zu Mittwoch aufgenommen. Der Fall liegt laut Angaben eines Polizeisprechers mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft. Diese war bislang für Nachfragen noch nicht zu erreichen.

Mehr Informationen in Kürze