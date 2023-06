Duisburg: Notfall kurz vor Auftritt! Markus Krebs kann plötzlich nicht mehr sprechen

Au Backe, was ist denn mit Markus Krebs passiert? Der Duisburger ist eigentlich für sein loses Mundwerk bekannt – doch plötzlich hat’s dem Comedian die Sprache gehörig verschlagen!

Klappe halten – das hieß es plötzlich für Markus Krebs kurz vor einem seiner Auftritte. Der Grund: eine durchgebrochene Zahnbrücke! Aufatmen bei den Fans: Der Duisburger ist mittlerweile aber wieder auf dem Weg der Besserung.

Duisburg: Krebs will Zähne dauerhaft richten lassen

„Doof für Leute, die auf der Bühne schon mal ein Mikrofon halten müssen“, sagt Krebs. Die ausgefallene Show in Coswig (Sachsen) will er nachholen, wie die „Bild“ berichtet. Seine Auftritte in Belgien und Luxemburg finden wie geplant statt.

„Ich bleibe international, die Brasilien-Tour habe ich aber verschoben“, scherzt Krebs. Wenn die Auftritte in Luxemburg und Belgien vorüber sind, dann will er sich seine Zähne dauerhaft richten lassen. Krebs: „Dann werde ich mir ein Brötchen nicht nur angucken können.“

Duisburg: Nächstes wichtiges Ereignis steht für Krebs an

Und die neuen Zähnchen sind nicht nur für seine Bühnenauftritte wichtig: Am 11. August heiratet der Komiker in Duisburg nämlich seine Jacky! Für Krebs ist es die zweite Ehe. Den Antrag bekam Jacky schon vor zwei Jahren bei einem Auftritt in Kleve. Seit sechs Jahren sind die beiden ein Paar, wie die „Bild“ schreibt. Bleibt nur zu hoffen, dass bis dahin die Zähne auch ordentlich sind.

